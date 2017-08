Enthousiasme bij presentatie nieuw barokorgel TivoliVredenburg

In muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht is het nieuwe orgel in de Grote Zaal vrijdagmiddag enthousiast ontvangen.

Tijdens een twee uur durend programma werd het tweeklaviers barokinstrument (vijftien stemmen) gepresenteerd. De firma Van Vulpen heeft het, aansluitend bij de architectuur van de zaal, in een langwerpige vorm achter het podium gebouwd. Tijdens een rondetafelgesprek onder leiding van presentator Ab Nieuwdorp van NPO Radio 4 waren de loftuitingen niet van de lucht.

Dirigent Jos van Veldhoven van de Nederlandse Bachvereniging ziet bijvoorbeeld nieuwe kansen voor de uitvoering van 17e- en 18e-eeuwse muziek. „We hebben in feite iedereen voor de gek gehouden door met kistorgels rond te reizen. We weten van componisten als Buxtehude en Bach dat hun muziek gebaseerd is op het gebruik van grote orgels.”

Hij zegt dat het nogal uitmaakt of er een klein kistorgel of een groot kerkorgel meespeelt. „Bij onze opnames voor ”All of Bach” in de Martinikerk in Groningen hebben we dat gemerkt: alles in het ensemble wordt anders. Het orgel staat niet langer aan de zijlijn, maar krijgt een centrale rol. Dat beïnvloedt de muziek.” Van Veldhoven noemde het uniek dat Utrecht nu een zaal heeft met zo’n groot barokorgel. „Dit heb je bijna nergens in de wereld.”

Ook Adjan Smitsman van orgelmakerij Van Vulpen was verguld. „Normaal bouwen we instrumenten waar vooral orgelliefhebbers blij mee zijn. Bij dit orgel wisten we: het komt in een concertzaal waar ook veel andere muziekliefhebbers komen. Dat maakte deze opdracht extra bijzonder.”

Adviseur Peter van Dijk demonstreerde de verschillende klankkleuren van het orgel. Hij besloot de ”orgelpreview” met een recital waarbij hij muziek van Buxtehude, Muffat, Händel, Mendelssohn en Bach ten gehore bracht.

Gisteravond stond het orgel centraal tijdens het openingsconcert van het Festival Oude Muziek, dat tot 3 september in Utrecht plaatsvindt. De Italiaanse organist Lorenzo Ghielm, ”artist in residence” van het festival soleerde met muziek van Bach op het Van Vulpenorgel. Het instrument vervulde vervolgens een centrale rol in Bachs cantates ”Geist und Seele wird verwirret” (BWV 35) en ”Gott der Herr ist Sonn und Schild” (BWV 79), die werden vertolkt door Ghielmi’s ensemble La Divina Armonia.