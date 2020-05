Elly en Rikkert nemen online afscheid van het podium

Het zangersduo Elly en Rikkert neemt op vrijdag 15 mei 2020 met een onlineconcert afscheid van het podium.

Dat meldt het EO-magazine BEAM.

Elly (74) en Rikkert (73) Zuiderveld zouden dit voorjaar met een aantal concerten onder de noemer ”Mooi geweest”, een „wederopvoering” van hun eerdere afscheidstour, definitief afscheid nemen van het publiek. Nu deze optredens wegens het coronavirus niet door konden gaan en uitstel naar het najaar niet verstandig is wegens de gezondheid van Rikkert, heeft het duo ervoor gekozen online een afscheidsconcert te geven.

Elly en Rikkert, die elkaar in 1966 leerden kennen en in 1968 trouwden, waren meer dan vijftig jaar actief op het podium. Ze werden vooral bekend van hun christelijke kinderliedjes, die ze op lp’s en cd’s uitbrachten en op het podium vertolkten. Beiden schreven ook boeken. Rikkert is daarnaast als dichter actief.

Vrije vogels die niet in een hok passen

Het laatste optreden van het echtpaar komt vanuit theater Veluvine in Nunspeet. Nooit eerder gaven de twee een onlineconcert, zeggen ze tegenover BEAM. Rikkert: „Ik zie ertegenop maar het lijkt me ook leuk. Het is fijn om de mensen die een kaartje gekocht hebben alsnog iets te kunnen bieden. Anders stop je met zo’n raar gevoel. Spelen voor een lege zaal zal wel vreemd zijn. We houden van het contact met het publiek en hebben altijd wat zaallicht aan, zodat je mensen blij ziet zijn, of juist verveeld ziet zijn, of elkaars hand ziet vastpakken. Dat is mooi om te zien. Het is anders dan normaal, ook het afscheid zal anders zijn. Tijdens de afscheidstour spraken we na afloop met mensen in de foyer, dat was heel warm, en maakte ons blij. Helaas zit dat er nu niet in.”

