Duitse nieuwe chef-dirigent voor Residentie Orkest

De Duitse Anja Bihlmaier wordt in 2021 chef-dirigent van het Residentie Orkest in Den Haag.

Ze volgt Nicholas Collon op, die dat jaar naar het Finnish Radio Symphony Orchestra vertrekt. Haar landgenoot Jun Märkl is benoemd tot vaste gastdirigent, naast de andere vaste gastdirigent Richard Egarr.

Anja Bihlmaier (40) maakte in november haar debuut bij het Residentie Orkest met Bernstein, Barber en Dvořáks Negende Symfonie. Ze deed ervaring op bij onder meer het Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, de Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern en de Royal Stockholm Philharmonic. Ze is thuis in symfonisch repertoire en opera.

Komend seizoen staat ze voor onder meer het City of Birmingham Symphony Orchestra, het BBC Scottish Symphony Orchestra en doet ze ook Benjamin Brittens ”A Midsummer Night’s Dream” bij Malmö Opera en een nieuwe productie bij Volksoper Wien.

Een vrouw op de bok komt langzaam maar zeker wat vaker voor. Op de site van het Residentie Orkest zei Bihlmaier daarover: „Kijk, een orkest weet al na een paar minuten of zij een dirigent willen volgen of niet. Of die dirigent een man of een vrouw is, maakt niets uit. Kwaliteit wordt altijd herkend en gewaardeerd. Dat er nog steeds weinig vrouwelijke dirigenten zijn, heeft alles te maken met het feit dat ook nu nog weinig vrouwen voor dit mooie vak kiezen.”

Sven Arne Tepl, algemeen en artistiek directeur van het Residentie Orkest, is blij met de nieuwe aanwinsten: „Met Anja Bihlmaier als chef-dirigent en de benoeming van vaste gastdirigent Jun Märkl naast Richard Egarr krijgen we een veelzijdig en gepassioneerd team in huis. Drie dirigenten van internationaal niveau, geweldige artiesten en energieke communicatoren die ideaal bij ons orkest passen.”