Driedaags symposium in Elburg over toekomst van het orgel

Het Nationaal Orgelmuseum in Elburg belegt van 3 tot en met 5 oktober 2019 een driedaags symposium over de toekomst van het orgel.

„Het is algemeen bekend dat het historische pijporgel het moeilijk heeft”, aldus het orgelmuseum in een aankondiging. „Steeds meer kerken krijgen een herbestemming, en wat moet een nieuwe eigenaar met het kerkorgel? Voor kerkelijke gemeentes is het orgel vaak een flinke kostenpost, maar zolang de kerk nog vol zit, is daar vaak wel een mouw aan te passen. Is dat niet meer het geval, dan is er vaak geen geld meer voor onderhoud en restauratie. Jongere generaties hebben vaak niet zoveel met orgels, simpelweg omdat ze het instrument niet meer kennen.”

Hoe kunnen we het kerkorgel op een verantwoorde manier voor de toekomst bewaren? is de vraag waar het orgelmuseum zich met deskundigen uit verschillende disciplines wil buigen.

Tijdens de driedaagse zijn er lezingen door historicus prof. dr. Fred van Lieburg, organist Jos van der Kooy, dr. Jan Dirk Wassenaar (Commissie Orgelzaken Protestantse Kerk), Robert Helder (Stichting Klinkend Erfgoed Nederland), drs. Eelco Elzenga (Nationaal Orgelmuseum), Jan van Mol (orgelhistoricus), Henk Verhoef (orgeladviseur), drs. Wim Diepenhorst (orgeladviseur) en orgelbouwer Hans Reil. Onder anderen Henk Verhoef en Jos van der Kooy verzorgen bespelingen. Zaterdagmiddag is er een excursie naar een aantal orgels.

Meer informatie: www.nationaalorgelmuseum.nl