Dirigent Jaap van Zweden krijgt Concertgebouw Prijs 2020

De Concertgebouw Prijs 2020 wordt toegekend aan dirigent Jaap van Zweden (58). Dat heeft de directie van het Concertgebouw donderdag bekendgemaakt.

De prijs wordt hem op 7 mei 2020 uitgereikt, aan de vooravond van het Mahler Festival 2020, waarin Van Zweden een prominente rol speelt. Tijdens het vorige Mahler Festival, in 1995, speelde hij de Eerste symfonie van Mahler als concertmeester van het Concertgebouworkest. In 2020 opent Van Zweden het Mahler Festival met deze symfonie op hetzelfde podium, maar nu als chef-dirigent van de New York Philharmonic.

Simon Reinink, algemeen directeur van het Concertgebouw: „Jaap van Zweden is van jongs af aan innig met het Concertgebouw verbonden. Als Amsterdams kind trad hij er al diverse malen op, hij won er in 1977 het Oskar Back Concours, was vanaf zijn 19e concertmeester van het Concertgebouworkest en trad er later op als dirigent met verschillende orkesten. Als chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest gaf hij vele onvergetelijke uitvoeringen. De concertante Wagneropera’s staan veel muziekliefhebbers nog helder voor de geest. Inmiddels is Van Zweden internationaal een van de meest gevierde dirigenten van zijn generatie.”

De Concertgebouw Prijs, die voor de twaalfde keer wordt uitgereikt, is een initiatief van de directies en besturen van het Concertgebouw en het Concertgebouw Fonds. De prijs is bestemd voor musici die over een langere periode hebben bijgedragen aan het artistieke profiel van het Concertgebouw. Eerdere laureaten waren Cecilia Bartoli (2004), het Beaux Arts Trio (2006), Bernard Haitink (2007), het Koninklijk Concertgebouworkest (2009), Maurizio Pollini (2010), Thomas Hampson (2011), Janine Jansen (2013), Yo-Yo Ma (2014), Sir John Eliot Gardiner (2016), het Radio Filharmonisch Orkest/Groot Omroepkoor (2017) en het Hagen Kwartet (2019).