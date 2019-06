Dirigent Barend Schuurman (81) overleden

De Rotterdamse dirigent Barend Schuurman, die bijna veertig jaar als cantor aan de Laurenskerk in Rotterdam was verbonden, is dinsdag 4 juni op 81-jarige leeftijd overleden.

Schuurman was enige tijd ernstig ziek. Dat meldt de Stichting Laurenscantorij woensdagmiddag.

Via Albert Schweitzer naar Bach

Barend Schuurman (1938), zoon van (kerk)musicus Adriaan C. Schuurman, werd in 1966 benoemd tot cantor-dirigent van de Laurenskerk in Rotterdam en daarmee tot dirigent van de Laurenscantorij. In 2002 richtte hij het Laurens-Bachcollegium op, het huidige Laurens Collegium Rotterdam. Van beide ensembles was Schuurman tot 2005 artistiek leider, waarna Wiecher Mandemaker hem in de Laurenskerk opvolgde.

Volgens de Stichting Laurenscantorij heeft Schuurman „een grote ontwikkeling van het culturele leven in de Laurenskerk tot stand gebracht, zowel op het gebied van kerkmuziek als op het gebied van koormuziek in bredere zin.” Een van de pijlers daarin is de serie cantatediensten, die Schuurman snel na zijn aantreden instelde. In deze serie klinkt elke maand een Bachcantate, gecombineerd met een a capellawerk, in een vorm die gebaseerd is op de manier waarop Bach zelf zijn cantates uitvoerde.

„Schuurman heeft hiermee in hoge mate bijgedragen aan een bloeiende uitvoeringspraktijk van de muziek van Bach in kerkdiensten, naast de gebruikelijke uitvoeringen in de concertzalen door de vertegenwoordigers van de authenticiteitsbeweging. Hiermee is hij van grote betekenis geweest voor de traditie die Rotterdam (en daarmee de Laurenskerk) rijk is op het gebied van Bachuitvoeringen”, aldus de Stichting Laurenscantorij.

Schuurman was van 1982 tot 2002 hoofdvakdocent koordirectie aan het Rotterdams Conservatorium. Ook was hij een aantal jaren docent kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium en aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daarnaast was hij lange tijd als docent verbonden aan de Kurt Thomas Dirigentencursus.

De dirigent heeft meerdere boeken op zijn naam staan. In 2008 verschenen twee publicaties: ”Albert Schweitzer over Johann Sebastian Bach” en ”J. S. Bach - Matthäus Passion. Over de achtergronden van het libretto”. In 2014 verscheen het boek ”Bachs cantates toen en nu”.

In 1991 werd Schuurman door de gemeente Rotterdam onderscheiden met de Erasmusspeld. Ter gelegenheid van zijn 35-jarig jubileum als cantor-dirigent in de Laurenskerk werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De afscheidsdienst voor Schuurman vindt op dinsdag 11 juni om 13.30 uur plaats in de Laurenskerk te Rotterdam.