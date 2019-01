Concertorganisator Maurits ten Hoor (16) heeft inmiddels eigen bedrijf

Al sinds zijn dertiende organiseert Maurits ten Hoor (16) concerten. Daarnaast doet hij de PR voor musici zoals Martin Mans en Hugo van der Meij. Het werk brengt zoveel geld in het laatje, dat de tiener zich afgelopen maandag liet inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Van het ontwerpen van de programmaboekjes tot het regelen van muzikanten: Maurits uit Hendrik-Ido-Ambacht regelt alles wat er bij de organisatie van een concert komt kijken.

„Drie jaar geleden organiseerde ik voor het eerst een concert. Dat was toen voor Stichting Charité. Het regelwerk vond ik zo leuk, dat ik het vaker ging doen. Vorig jaar wel vijf keer”, vertelt Maurits donderdag trots. De concerten zijn altijd voor het goede doel. „De opbrengst van de collecte tijdens de uitvoering gaat daar naartoe. Van de collecte bij de uitgang houd ik een deel voor mezelf. Het regelen brengt namelijk de nodige kosten met zich mee en er gaat veel tijd in zitten.”

Naast het organiseren van concerten, werkt Maurits ook voor andere muzikanten. Hij ontwerpt posters en programma’s voor organisten als Martin Mans, Hugo van der Meij en Jan Rozendaal. Maar hij werkt ook voor harpiste Maria Knops en fluitiste Lianne Lourens. Verder wordt hij vaak gevraagd om tijdens hun uitvoeringen te filmen en fotograferen.

Hoe rol je in dat wereldje? „Als jongen van negen jaar ging ik op orgelles. Daardoor raakte ik geïnteresseerd in andere organisten. Op mijn dertiende zag ik op YouTube video’s van Willem den Boer. Hij filmde zijn eigen orgelspel. Dat vond ik zo mooi, dat ik bij hem ben gaan lessen. We raakten bevriend en gingen samen allerlei kerken in binnen- en buitenland af om bijzondere orgels te kunnen bespelen. Toen ben ik begonnen om mijn eigen spel te filmen en via sociale media te verspreiden.” Al snel had Maurits honderden volgers.

„Maar de grote doorbraak was toen iemand uit mijn kerk me vroeg om foto’s te maken tijdens de uitvoering van zijn projectkoor. Tijdens die avond ontmoette ik organist Jan Rozendaal. Hij vroeg me of ik ook niet voor hem kon werken. Hij bracht me in contact met de andere grote muzikanten waar ik nu voor werk.”

De opdrachten deed de voormalig leerling van het Wartburg College de afgelopen jaren naast zijn schoolwerk. „De avonden en weekenden was ik er altijd druk mee.” Nadat de leerling van het Wartburg College zijn examens succesvol afrondde, ging hij voor 32 uur per week aan de slag bij Joh. de Heer, de orgelverkoper.

Het afgelopen jaar streek Maurits meer geld op aan organiseren van concerten dan hij bij zijn werkgever verdiende. „De ene maand verdien je honderd euro, een andere maand gaat het om enkele duizenden euro’s. In ieder geval was het zóveel dat ik verplicht was een eigen onderneming te starten. Nadat een accountant me wat adviezen had gegeven, schreef ik me digitaal in bij de Kamer van Koophandel. Afgelopen maandag zette ik mijn handtekening eronder.”

Pa en ma Ten Hoor verliezen door de ondernemersdrift van hun zoon de kinderbijslag. „Toch zijn ze alleen maar blij voor me dat het zo goed gaat.”

Steeds meer tieners zijn ondernemer

In 2018 schreven meer dan 3500 jongeren tussen de 13 en 18 zich in bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat is bijna een derde meer dan een jaar eerder, zo meldde de NOS woensdag.

De meeste nieuwe tienerondernemers hebben een bedrijf ingeschreven dat zich bezighoudt met online verkoop van kleding. Er is geen minimumleeftijd om je in te schrijven bij de KvK. Toch zitten er wel haken en ogen aan jong ondernemen. Zo moet je als je jonger dan 16 bent elke beslissing door je ouders laten ondertekenen.

Ook hebben de inkomsten van ondernemende tieners invloed op de kinderbijslag die hun ouders ontvangen. Als zij meer dan 1285 euro winst per kwartaal maken, krijgen de ouders geen kinderbijslag meer. Volgens de Sociale Verzekeringsbank gebeurde dat in 2017 13.000 keer.