Concertgebouw gaat van 100 naar 350 bezoekers

Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen die premier Rutte woensdagavond bekendmaakte, kan het Concertgebouw deze zomer in plaats van 100 maximaal 350 bezoekers per concert ontvangen. Daarom gaan de eerder uitverkochte BankGiro Loterij ZomerSessies maandag opnieuw in de verkoop.

Dat meldt het Concertgebouw vrijdag. De concertreeks van negen avonden met elk twee uitvoeringen van één uur was afgelopen maandag binnen enkele uren uitverkocht.

Directeur Simon Reinink: „We merken dat onze bezoekers echt enorm veel zin hebben om weer concerten te bezoeken. Na de aankondiging van het nieuws zijn we direct aan de slag gegaan om onze plannen aan te passen zodat we over vijf dagen op 1 juli al die muziekliefhebbers weer kunnen verwelkomen. We rollen de rode loper uit!”

De eerder aangekondigde ”1888-opstelling” voor 100 bezoekers aan kleine tafeltjes is daarmee van de baan. „Om zoveel mogelijk bezoekers te verwelkomen binnen de richtlijnen is er een opstelling bedacht waarbij de helft van de rijen stoelen zal worden verwijderd. „Veel beenruimte dus”, aldus de organisatie. Ook moeten bezoekers telkens tussen elk huishouden drie stoelen vrijhouden. Rondom de zaal is er éénrichtingsverkeer en elke bezoeker wordt gevraagd van een specifieke ingang gebruik te maken.

In de BankGiro Loterij ZomerSessies, die op 1 juli van start gaan, musiceren onder anderen de pianobroers Lucas & Arthur Jussen, het Radio Filharmonisch Orkest met dirigent Karina Canellakis, violiste Noa Wildschut en bandoneonist Carel Kraayenhof in het Concertgebouw.

Meer informatie: www.concertgebouw.nl