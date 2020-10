Concertgebouw gaat niet open voor dertig bezoekers

$lead

Het Concertgebouw in Amsterdam heeft alle concerten voor de komende weken geannuleerd.

Premier Rutte kondigde dinsdag in zijn persconferentie over het coronavirus aan dat overal nog maar slechts dertig mensen naar binnen mogen. Eerder hadden diverse podia en zalen, waaronder het Concertgebouw en de Rotterdamse Doelen, een ontheffing gekregen om meer mensen te mogen ontvangen.

Het Amsterdamse Concertgebouw stelde woensdag dat het organiseren van concerten voor slechts dertig bezoekers „niet haalbaar” is. Daarom zijn alle concerten tot en met 10 november gecanceld.

Concertgebouw de Doelen stelt op zijn website dat daar de afgelopen maanden „met hart en ziel” is gewerkt om de zalen corona-veilig te maken. „En dat is gelukt. De Doelen wordt door de Veiligheidsregio als „zeer veilig” beoordeeld. Maar met de nieuwe landelijke maatregelen en de daaruit voortvloeiende overmachtssituatie zijn we echter genoodzaakt alle voorstellingen in onze zalen tot en met woensdag 11 november te verplaatsen, in aangepaste vorm door te laten gaan of te annuleren.”

Ook andere theaters en podia zien er geen brood in om voorstellingen te organiseren voor slechts dertig personen. Koninklijk Theater Carré in Amsterdam houdt de deuren tot ten minste 27 oktober dicht. „Helaas is het toegestane aantal van dertig bezoekers voor ons theater niet haalbaar met een capaciteit van 1756 stoelen.” Het Luxor in Rotterdam heeft alle voorstellingen die tot en met 25 oktober gepland stonden geannuleerd.