Zesde Orgelfeest van Den Toom en Veldman in Maassluis

Marco den Toom en Minne Veldman organiseren op zaterdag 9 maart in de Groote Kerk in Maassluis de zesde editie van hun jaarlijkse Orgelfeest.

Eerder speelden de beide organisten een avondvullend programma in Amsterdam (Oude Kerk), Haarlem (Sint-Bavokerk), Utrecht (Domkerk), Zwolle (Sint-Michaëlskerk) en Breda (Grote Kerk).

Dit keer bespelen de twee het drieklaviers Garrelsorgel in de Groote of Nieuwe Kerk in Maassluis.

Op het programma, dat onderbroken wordt door een pauze, staan orgelwerken en transcripties van onder anderen Bach, Krebs, Mendelssohn, Guilmant, Widor, Karg-Elert, Callaerts, Liszt, Feike Asma, Klaas Jan Mulder en Herman van Vliet. Ook is er samenzang.

De avond begint om 19.00 uur. De entree bedraagt 25 euro (volwassenen) en 15 euro (12-17 jaar). Kinderen zijn gratis. Onlinekaarten zijn 5 euro goedkoper.

Meer informatie: www.orgelfeest.nl