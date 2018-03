Sonante Vocale voert Bachs Johannes Passion uit

Vocaal ensemble Sonante Vocale en Orchestra van Wassenaer voeren op vrijdag 16 maart onder leiding van dirigent Patrick Pranger in de Sint-Joriskerk in Amersfoort Bachs Johannes Passion uit.

Solisten zijn Ellen Valkenburg (sopraan), Marian Dijkhuizen (alt), Jeroen de Vaal (tenor) en Berend Eijkhout (bas). Leon van Liere is de evangelist, terwijl Daniël Hermán Mostert de woorden van Christus vertolkt.

Bachs Johannes Passion is compacter van opzet dan zijn Matthäus Passion. Meer dan in de Matthäus Passion ligt de nadruk op Jezus als de Verlosser, als handelende Persoon Die de wil van Zijn hemelse Vader uitvoert.

Bach schreef de Johannes Passion in 1724 in drie maanden tijd. Op 7 april van dat jaar, Goede Vrijdag, werd het stuk voor het eerst uitgevoerd in de Nicolaïkirche in Leipzig. Een jaar later verving de componist het openingskoor door een ingetogen koraalbewerking, waarschijnlijk omdat er kritiek was gekomen op de (te uitbundige) muziek. Bach bleef wijzigingen in de Johannes Passion aanbrengen, zodat er tegenwoordig vier verschillende versies bestaan, uit 1724, 1725, 1728 en 1749.

De Johannes klonk in Bachs tijd tijdens de vesperdienst op Goede Vrijdag. In deze dienst werd naast de passie ook andere muziek uitgevoerd, aldus het persbericht van Sonante Vocale. Om een indruk te geven van zo’n liturgische context voert het vocaal ensemble voorafgaand aan de Johannes Passion het a capellamotet ”Crucifixus a 8” van de in 1740 overleden Italiaanse componist Antonio Lotti uit. Dit motet is gevonden in de bibliotheek van Bach. Het is dus goed mogelijk, aldus Sonante Vocale, dat hij dit werk heeft uitgevoerd in een soortgelijke dienst. Het ”Crucifixus” kijkt, net als de Johannes Passion, door het lijden van Jezus heen naar Gods eeuwige plan.

Ook orgelmuziek maakte volgens het ensemble deel uit van de liturgie. Tijdens het concert zullen enkele orgelwerken klinken, waaronder Bachs Praeludium in h-moll, BWV 544. Ter afsluiting van het eerste deel en als opening van het tweede deel van de Johannes Passion worden twee koraalbewerkingen gespeeld.

Sonante Vocale geeft twee solisten een andere plek dan gebruikelijk. De evangelist en de solist die de Christuspartij vertolkt staan –samen met de organist en de cellist– opgesteld in de dooptuin van de Joriskerk. Vanaf de 14e eeuw werd het Paasevangelie gereciteerd (gezongen) volgens een vaste rolverdeling. De priester of voorganger zong de woorden van Christus (vox Christi) en de diaken zong de rest (vox evangelista). Dit gebeurde altijd in het liturgisch centrum.

Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 27,50 (volwassenen), 17,50 (CJP/studenten) en 12,50 (kinderen tot en met 16 jaar) euro.

Meer informatie: www.sonantevocale.nl