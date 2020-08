Pianist Jaap Eilander speelt Bach in IJsselmonde

Appen over privézaken onder werktijd is not done. Dit is een van de 125 adviezen die worden genoemd in het zaterdag gepresenteerde boek "Smartphone etiquette" van Marloes de Haan. De Duitse boer op de foto maakt zich overigens niet schuldig aan overtreding van deze ongeschreven regel: hij gebruikt zijn mobiel voor het vastleggen van GPS-locaties van een maïsveld. beeld EPA, Sascha Steinbach