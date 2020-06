Livestream orgelconcert in Orgelzaal Booy

In Orgelzaal Booy in Alkmaar geeft Jan Peter Teeuw vrijdag 12 juni een online orgelconcert.

Zijn concert is dit jaar het enige dat klinkt vanuit die locatie; Orgelzaal Booy heeft de rest van de concertserie voor 2020 afgelast. Teeuw speelt bekende en minder bekende romantische orgelwerken: onder meer toccata ”God roept ons, broeders, tot de daad” van Klaas-Jan Mulder, ”Fantasie in C” van César Franck en een eigen improvisatie.

Orgelzaal Booy werd omstreeks 1960 gebouwd in opdracht van Cor Booy, een landbouwer met een passie voor orgels en orgelmuziek. De orgelzaal staat middenin de woonwijk Daalmeer in Alkmaar en is een bijzondere plek voor orgelliefhebbers.

Het concert begint om 20.00 uur en is live te volgen via Facebook.