Livestream: ”Matthaüs Passion” met Concertgebouworkest

Het Koninklijk Concertgebouworkest zendt vrijdag 3 april een livestream uit met een opname van de ”Matthaüs Passion” van Johann Sebastian Bach.

Terwijl de weken voor Pasen doorgaans vol zijn met concerten, liggen vanwege het coronavirus nu alle uitvoeringen stil. Veel musici zoeken naar manieren om muziek in de huiskamers te brengen. Ook het Concertgebouworkest biedt online muziek aan.

Naast opnames uit het archief die altijd te beluisteren zijn, heeft het wereldwijd beroemde orkest de serie ”Het Concertgebouworkest bij u thuis” opgezet. In deze serie worden op vrijdagavonden waarop het orkest concerten zou hebben gegeven archiefopnames uitgezonden door middel van een livestream. Het orkest wil op deze wijze luisteraars thuis „een concertervaring bieden.”

Vrijdag 3 april wordt op deze manier de ”Matthaüs Passion” van Bach uitgezonden, zoals die in 2012 klonk onder leiding van dirigent Iván Fischer. Naast het Concertgebouworkest werkten onder meer mee het Groot Omroepkoor, het Nationaal Kinderkoor, tenor Mark Padmore (evangelist) en bas Peter Harvey (Christuspartij).

De uitzending van het concert begint om 19.00 uur en is te volgen via de site van het Concertgebouworkest en via YouTube of Facebook.

Meer informatie: concertgebouworkest.nl