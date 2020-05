Liveconcert Sinfonia Rotterdam in Laurenskerk

Sinfonia Rotterdam en pianist Ronald Brautigam geven op vrijdag 5 juni weer een liveconcert, in de Rotterdamse Laurenskerk.

Het is volgens het orkest een van de eerste symfonische concerten die sinds de maatregelen tegen het coronavirus in Nederland weer gegeven worden. Het concert is door dertig genodigden bij te wonen; daarnaast is het online te volgen.

„Mensen raken met klassieke muziek, dat is onze missie. En muziek toegankelijk maken voor iedereen, dat is wat wij doen”, aldus Conrad van Alphen, oprichter en dirigent van Sinfonia Rotterdam. „Onze musici staan werkelijk te trappelen om weer aan het werk te gaan, dus wij grijpen deze kans dan ook.”

Het Rotterdamse kamerorkest had de afgelopen periode maar wat graag met publiek beleefd: de passieperiode, de viering van 75 jaar vrijheid en met elkaar stil staan bij de dodenherdenking en het bombardement op Rotterdam. „Dit jaar was dat vanzelfsprekend niet mogelijk. Nu ook voor de cultuursector de maatregelen versoepeld worden, grijpt Sinfonia Rotterdam de kans om al op 5 juni een bijzonder concert in de iconische Laurenskerk Rotterdam te brengen. Uiteraard met een opstelling van orkest en ontvangst van publiek volgens de huidige regelgeving (onder anderen de anderhalve meter afstand tussenruimte).”

Bij dit concert komt voor Sinfonia Rotterdam alles samen, zegt het kamerorkest. „Het programma reflecteert de afgelopen onwerkelijke periode voor podiumkunstenaars waarin de concertuitvoering noodgedwongen stillag. De plek, de Laurenskerk Rotterdam, is historisch en symbolisch van groot belang.”

Op het programma staat Joseph Haydn’s Symfonie nummer 49, bijgenaamd ”La Passione”, vanwege zijn beladen eerste deel. „Als deze symfonie daarna in spectaculaire ”Sturm und Drang” losbarst, de periode waarin vrijheid in emotie in het klassieke genre ontstond, wordt vrijheid gevierd.”

Een opgewekte viering, „die voortduurt als Nederlands bekende pianist en Mozartspecialist Ronald Brautigam Mozarts springlevende ”Jeunehomme”-pianoconcert uitvoert.” Het concert eindigt vervolgens ingetogen met een muzikaal citaat uit Schuberts ”Der Tod und das Mädchen”, „waarbij stilgestaan wordt bij de vele mensen die ons in deze moeilijke tijden ontvielen.”

Het concert op 5 juni begint om 20.15 uur.

Meer informatie: www.sinfoniarotterdam.nl