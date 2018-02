Harm Hoeve en Vincent de Vries in Bovenkerk Kampen

De organisten Harm Hoeve en Vincent de Vries geven op zaterdagmiddag 10 februari een dubbelconcert op het Hinszorgel in de Bovenkerk te Kampen.

Op het programma staan werken van Bach, Händel, Grison en Ives. De verrichtingen van organisten en registranten zijn via een beeldscherm te volgen.

Harm Hoeve (1964) studeerde orgel aan het conservatorium in Zwolle bij Harm Jansen en piano aan het Hilversumse conservatorium bij Matthijs Verschoor. Verder volgde hij lessen bij Piet Kee en Guy Bovet aan de Internationale Zomer Academie voor Organisten in Haarlem.

Vincent de Vries (1969) deed op 10-jarige leeftijd toelatingsexamen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij studeerde piano bij de Franse pianist Janine Dacosta en bij de pianist Theo Bruins. Naast hoofdvak piano studeerde De Vries hoofdvak orgel bij Wim van Beek en Bert Matter. Sinds september 2010 is hij ”Professor of Piano and Collaborative Piano” aan de Yonsei University in Seoul. Hij geeft recitals en masterclasses aan universiteiten in Amerika en Azië.

Het concert in Kampen begint om 15.00 uur. De deuren van de kerk gaan om 14.30 uur open. Entree kost 10 euro, jeugd tot en met 12 jaar mag gratis naar binnen.

Meer informatie: orgelconcertenvincentdevries.nl en harmhoeve.nl