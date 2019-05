COV Laudando zingt in Oude-Tonge

De christelijke oratoriumvereniging Laudando geeft op zaterdag 25 mei een concert in de hervormde kerk van Oude-Tonge.

Het koor staat onder leiding van Rinus Verhage. Aan het concert werken de harpiste Joline Sperling en organist Wim Diepenhorst mee.

Op het programma staan ”Thou knowest, Lord, the secrets of my heart” en ”Magnificat” en ”Nunc Dimittis” van Purcell, ”Fallt mit Danken, fallt mit Loben” (BWV 24) en ”Jesus richte mein Beginnen” (BWV 248) van Johann Sebastian Bach, Kyrie en Gloria uit de Missa brevis in C van Leopold Mozart, ”Ye Choirs of new Jerusalem” van Stanford en Drei Geistliche Lieder opus 96 van Mendelssohn: ”Lass, o Herr, mich Hilfe finden”, ”Deines Kind’s Gebet erhöre” en ”Herr, wir trau’n auf deine Güte”.

Diepenhorst voert op orgel de Toccata in d (BuxWV 155) van Buxtehude uit. Sperling speelt op harp een sonatine van Dussek, de Manx traditional ”Song of the Water Kelplex”, Due Tramonti van Einaudi en Etude mélodique van Hasselmans.

Het concert (Kerkring 1) begint om 16.00 uur. Kaarten kosten 5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Meer informatie: covlaudando.nl