Concert Marco den Toom in Oude Kerk A’dam binnen 24 uur gesponsord

Heel graag wilde organist Marco den Toom met Kerst een concert geven vanuit de Oude Kerk in Amsterdam. Het bedrag dat nodig was voor zo’n onlinebespeling –5500 euro– had hij binnen 24 uur bij elkaar.

toom

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Maandag plaatste Den Toom een bericht op Twitter: „Corona of niet, ik vond dat het hoogste tijd was om het wereldberoemde orgel van de Oude Kerk in Amsterdam weer eens in volle glorie te kunnen horen stralen! Ik wil daarom een online concert/klankdocument opnemen en deze vanaf 24 december 2020 permanent op mijn YouTube-kanaal plaatsen.”

Voor zo’n actie is echter 5500 euro nodig, berekende de organist uit Nijkerkerveen, alleen al om uit de kosten te komen. Den Toom riep daarom zijn volgers op te doneren voor dit onlineconcert. Binnen 24 uur werd het streefbedrag binnengehaald. Dinsdagmiddag hadden 235 mensen een –al dan niet anonieme– donatie overgemaakt en stond de teller op ruim 6300 euro.