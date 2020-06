Opnieuw 50-cd-box orgelmuziek van Brilliant Classics

Brilliant Classics bracht opnieuw een 50-cd-box met orgelmuziek op de markt.

Al eerder, in 2015, kwam het label met een box met vijftig cd’s aan orgelmuziek uit vijf eeuwen.

Volgens Brilliant Classics wordt in dit tweede deel van ”500 Years of Organ Music” een „ongekend aantal orgelcomponisten” gepresenteerd. Niet één werk van hen was aanwezig in de vorige box. Het label spreekt van „een overzicht van immense omvang, variëteit, kwaliteit en historisch belang.”

De box kent een chronologische volgorde: van de renaissance (met onder anderen Antegnati, Pellegrini, Bonelli en Gabrieli) en de barok (onder anderen Zipoli, Pachelbel, Krebs, Lübeck en Marcello), via de klassieke periode (onder anderen Spergher, Cimarosa, Valeri en Galuppi) en de romantische periode (onder anderen Rheinberger, Merkel, Liszt, Mendelssohn, Poncielli en Fumagalli) tot de 20e eeuw (onder anderen Matter, Messiaen en Ligeti).

De muziek wordt gespeeld door „de beste organisten van onze tijd”, onder wie Jean-Baptiste Robin, Adriano Falcioni, Roberto Marini, Fabio Macera, Marco Ruggeri, Piet van der Steen en Matthias Havinga. Zij bespelen een „schat aan historische of nieuw gebouwde orgels, allemaal perfect passend bij de muziek die erop gespeeld wordt.” Volgens Brilliant Classics is de cd-box een „passend en onverslaanbaar eerbetoon aan de ”Koning der instrumenten”.”

Het betreft voor een deel opnamen die al jaren geleden gemaakt werden. De tracklist bij de vijftig cd’s is op de site van Brilliant Classics te bekijken.

500 Years of Organ Music – Volume 2; Brilliant Classics (96139); 50-cd; € 59,95; bestellen via www.brilliantclassics.com

Vivace, uit: Concerto in A (W. C. Druckenmüller) - Manuel Tomadin, organ

Allegro, uit: Sonate in B flat R.A.1.16.10 (B. Galuppi) - Luca Scandali, organ

Maestoso, uit: Sonata No.2 in G minor Op.42 (G. A. Merkel) - Carlo Guandalino, organ