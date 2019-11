Janine Jansen speelt Prokofjev

Janine Jansen (41) bracht een nieuwe cd met muziek van Sergej Prokofjev (1891-1953) op de markt.

De violiste speelt op het album, samen met de 35-jarige pianist Alexander Gavrylyuk, de tweede sonate voor viool en piano (opus 94a) van de Russische componist.

De cd, in juni dit jaar opgenomen in het Konzerthuset in Stockholm, is tijdens de campagne ”Klassiek voor jou” gratis verkrijgbaar bij aankoop van een van de actie-cd’s. De campagne, die op 1 november begon, loopt nog tot 31 december dit jaar.

Prokofjev – Janine Jansen – Alexander Gavrylyuk; Decca (00289 4850192); gratis tijdens campagne ”Klassiek voor jou” (tot 31 december 2019)

Moderato, uit: Sonate voor Viool en Piano nr. 2, opus 94a (Prokofjev)

Scherzo, uit: Sonate voor Viool en Piano nr. 2, opus 94a (Prokofjev)