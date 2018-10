Historische opnamen Feike Asma uit EO-archief

Excellent Recordings brengt op een cd historische opnamen van Feike Asma uit het archief van de Evangelische Omroep.

Okke Dijkhuizen heeft de productie samengesteld en geredigeerd. Het betreft opnamen uit de Bavokerk in Haarlem (1977), de Domkerk in Utrecht (1977) en de Groote Kerk in Maassluis (1980 en 1982).

Feike Asma, die in 1984 overleed, speelt op de opnamen muziek van Hendrik Andriessen, Karl Hoyer, Marius Monnikendam, Alexandre Guilmant en César Franck.

Feike Asma – Historische opnamen uit het EO-archief; Excellent Recordings (ER 133418); € 15,95; bestellen: www.bestelmuziek.nu

Chorale (deel 3) uit: Sonata da Chiesa (Marius Monnikendam) - Utrecht

Deuxième méditation pour orgue en fa dièse mineur, op. 20 nr. 2 (Alexandre Guilmant) - Maassluis