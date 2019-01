Debuut-cd organist Geerten van de Wetering

Organist Geerten van de Wetering maakte zijn debuut-cd op het orgel van de Kloosterkerk in Den Haag.

Onder de titel ”1918” speelt Van de Wetering, titularis van de Kloosterkerk, op het drieklaviers orgel van Marcussen muziek van onder anderen Bach, Buxtehude, Hendrik Andriessen, Anthon van der Horst, Paul Hindemith, Johann Nepomuk David en Siegfried Reda.

Van de Wetering schrijft in een toelichting: „Het jaar 1918 markeert een kantelpunt in de westerse geschiedenis: het einde van de Eerste Wereldoorlog, de eerste moderne oorlog. Met het einde van deze oorlog komt er een nieuwe machtsverdeling binnen de westerse wereld, die uiteindelijk een volgende wereldoorlog in de hand blijkt te werken. Niet alleen de politiek-maatschappelijke context verandert: ook in de kunsten is alles in beweging. In alle kunstvormen –schilderkunst, beeldende kunst, architectuur, muziek– ontstaan stromingen die op hun eigen manier verbeelding willen geven aan een nieuwe wereld. Deze cd toont een selectie van orgelwerken van componisten die in de vorige eeuw een duidelijk eigen geluid lieten horen, of een bepaalde stroming of richting vertegenwoordigen.”

1918 – Organ Music from a new Area – Geerten van de Wetering, orgel Kloosterkerk Den Haag; Excellent Recordings (ER 133218); € 15,-; bestellen: www.geertenvandewetering.nl

Toccata, uit: Suite in modo conjuncto (Anthon van der Horst)

Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf, BWV 617 (Johann Sebastian Bach)