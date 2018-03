David Graham bespeelt nieuw Flentroporgel Londen

Flentrop Orgelbouw realiseerde recent in de Amaryllis Fleming Concert Hall van het Royal College of Music (RCM) in Londen een nieuw orgel.

Flentroporgel RCM Londen in gebruik genomen

Op deze cd laat de Engelse organist David Graham, als docent verbonden aan het RCM, het nieuwe drieklaviers instrument (34 stemmen) horen in werken van onder anderen Pachelbel, Buxtehude, Bach, Krebs, Reger, Karg-Elert, Franck en Howells.

Royal College of Music Organ – Flentrop Orgelbouw – Performed by David Graham; Royal College of Music (RCM 201801); bestellen: info@flentrop.nl

Fantasia in G minor, BWV 542 (J. S. Bach)

Pièce héroïque (César Franck)