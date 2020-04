Buma komt muzieksector tegemoet wegens corona

Buma/Stemra heeft besloten de muzieksector tegemoet te komen nu veel activiteiten in de muziekwereld niet door kunnen gaan.

De organisatie voor de belangenbehartiging van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers op het gebied van muziekauteursrecht heeft alle bedrijven, instellingen en winkels die als gevolg van de coronamaatregelen verplicht gesloten zijn, vrijgesteld van betaling over deze sluitingsperiode, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt. Dat meldt de organisatie op haar website. „Op dit moment is onduidelijk hoe lang de maatregelen zullen duren en op welke manier er mogelijk compensatie zal plaatsvinden”, aldus Buma/Stemra.

Ook voor de koorsector is een regeling afgesproken, meldt Koornetwerk Nederland donderdag. Koren zijn voor Buma geen afdracht verschuldigd over de periode waarin ze als gevolg van de coronacrisis niet kunnen repeteren en concerteren. „Zodra er meer zicht is op de lengte van de periode waar we nu doorheen gaan, gaat Koornetwerk Nederland overleggen met Buma wat dit concreet betekent voor onze koorsector”, aldus de korenorganisatie.