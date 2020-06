Britse organiste Jane Parker-Smith (70) overleden

De Britse concertorganiste Jane Parker-Smith is woensdag op 70-jarige leeftijd overleden.

Dat meldden diverse media vrijdag. De ”Martha Argerich van het orgel” –naar de Argentijnse concertpianiste– maakte een groot aantal internationale concerttours en vele opnames. Ze speelde in Nederland onder andere op het Van den Heuvelorgel in Katwijk aan Zee.

Jane Parker-Smith (1950), geboren in Northampton, studeerde aan het Royal College of Music in Londen bij Nicolas Kynaston en vervolgens bij de blinde Franse organist Jean Langlais in Parijs. Bij hem bekwaamde ze zich in de 20e-eeuwse Franse orgelmuziek, waarmee ze later internationaal bekendheid verwierf.

Ze debuteerde als 20-jarige in Westminster Cathedral en speelde op het 22e speelde ze bij de BBC Promenade Concerts in de Royal Albert Hall.

Ze maakte de cd-series ”Romantic and Virtuoso Works for Organ” en ”Popular French Romantics”. Ook maakte ze albums met muziek van onder anderen Louis James Alfred Lefébure-Wély, Widor, Liszt en Saint-Saëns.

Meer informatie: www.janeparkersmith.com