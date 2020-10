Breukhoven ontmoet musici in programma ”De Noot Uitgang”

Arjan Breukhoven start op vrijdag 16 oktober met een nieuw wekelijks YouTube-programma: ”De Noot Uitgang” (DNU). De eerste musicus die hij daarin ontmoet is organist Martin Mans.

Dat meldt Breukhoven woensdag. In het programma gaat de Rotterdamse organist bij „bekende musici” thuis op bezoek. „Wij leren de gasten beter kennen en Arjan zal aan het eind van het programma samen met de muzikale gast musiceren”, aldus het bericht.

Het is de bedoeling dat er iedere vrijdagmiddag om 16.00 uur een nieuwe aflevering van ”De Noot Uitgang” online komt.

In de eerste aflevering gaat Breukhoven in Woerden op bezoek bij Martin Mans. Voor de tweede aflevering heeft hij in Rotterdam een ontmoeting met Reinata Heemskerk (86), de alt die vroeger in christelijke kring bekendheid genoot. In de derde uitzending is Breukhoven te gast bij fluitist Kees Alers.

De achterliggende coronaperiode was de Rotterdamse musicus actief met online Facebook-concerten, waarvan hij honderd afleveringen bracht. De laatste was eind augustus.

Het nieuwe programma is vanaf 16 oktober 16.00 uur te volgen via het YouTube-kanaal van Breukhoven.