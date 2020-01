De enorme bibliotheek van musicus Ton Koopman verhuist naar Gent. Daar krijgt de boekencollectie een plek in het Orpheus Instituut.

Dat meldt het instituut woensdag. Het Orpheus Instituut is een „toonaangevend Europees centrum voor artistiek onderzoek in muziek en drijvende kracht voor nieuwe ontwikkelingen in de artistieke praktijk.”

De organist, klavecinist en dirigent Ton Koopman (1944), die in oktober zijn 75e verjaardag vierde, heeft in de loop van zo’n zestig jaar in zijn villa in Bussum een uitgebreide boeken- en muziekcollectie opgebouwd. Daarin ligt het accent op de 17e- en 18e-eeuwse muziek, de context van die muziek en de uitvoeringspraktijk ervan.

Deze bibliotheek wordt nu ondergebracht in het historische Koetshuis van Hotel d’Hane-Steenhuyse, een 18e-eeuws stadspaleis, naast het Orpheus Instituut in het centrum van Gent. Het Koetshuis wordt momenteel gerenoveerd.

Het is de bedoeling dat de collectie van Koopman wordt gedigitaliseerd en dat de nieuwe onderzoeksgroep Resounding Libraries rond de collectie projecten gaat organiseren.

Peter Dejans, directeur van het Orpheus Instituut, spreekt van een „zeer bijzondere bibliotheek van een van de vooraanstaande barokspecialisten.” Volgens hem heeft Koopman deze collectie samengesteld „vanuit de nood die hij voelde om zich als dirigent en uitvoerder te verdiepen in de grote vragen die musici blijven fascineren.” Die vragen gaan over uitvoeringspraktijk, interpretatie, de verhouding partituur-instrument en de culturele en sociale context van de muziek.

Dejans: „Het gaat dus over een echte werkbibliotheek met een schat aan praktijkgerichte literatuur; boeken en partituren. Het gaat om ettelijke duizenden banden uit de periode 1600-1800, aangevuld met talloze 19e- en 20e-eeuwse werken. Deze collectie is echt een droom voor elke uitvoerder van barokmuziek.”

Ton Koopman stelt dat het belangrijk is dat jonge collega’s straks zijn collectie in het Orpheus Instituut kunnen raadplegen. Hij zegt „heel trots” te zijn dat zijn collectie straks in het „prachtige gebouw” in Gent staat.

