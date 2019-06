Bernard Haitink (90) stopt met dirigeren

Bernard Haitink (90) stopt in september met dirigeren. Dat meldt de Volkskrant woensdag, op basis van een exclusief interview met de Nederlandse dirigent dat de krant vrijdag publiceert.

In januari kondigde Haitink, die in Londen woont en in maart zijn 90e verjaardag vierde, aan dat hij een sabbatical zou nemen. Er werd echter gefluisterd dat hij definitief zou stoppen met dirigeren. Dat bevestigt de maestro nu tegenover de Volkskrant. „Ik ben 90. En als ik zeg dat ik een sabbatical neem, dan is dat omdat ik niet wil zeggen: ik houd op. Ik heb geen zin in al die officiële afscheidsdingen, maar het is een feit dat ik niet meer zal dirigeren.”

Zaterdag 15 juni staat hij nog op de bok in het Concertgebouw, in een uitvoering van de Zevende symfonie van Bruckner door het Radio Filharmonisch Orkest. Op 6 september staat zijn laatste optreden gepland, in het Zwitserse Luzern, waar hij met de Wiener Philharmoniker Beethoven en Bruckner uitvoert.

Haitink begon in 1954 zijn carrière bij het Radio Philharmonisch Orkest. In 1961 werd hij, samen met Eugen Jochum, benoemd tot chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Van 1964 tot 1988 bekleedde Haitink als enige deze positie. Daarna vervulde hij onder andere chef-dirigentschappen bij de Sächsische Staatskapelle Dresden (2002-2004) en het Chicago Symphony Orchestra (2006-2010).