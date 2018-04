Bachfestival Dordrecht viert eerste lustrum

In Dordrecht wordt van maandag 18 tot en met zondag 24 juni de vijfde editie van het Bachfestival georganiseerd. Het tweejaarlijkse evenement heeft dit keer als thema ”Licht”.

In de stad aan de Merwede vindt in zeven dagen tijd een groot aantal concerten plaats. Daarnaast zijn er onder andere een KinderBachDag en de Light Night Proms.

Tijdens het festival vindt, op vrijdag 22 juni, ook de nationale voorronde plaats van het Internationaal Improvisatieconcours in Haarlem, later deze zomer. De jury van de voorronde bestaat uit Dirk Luijmes, Guus Jansen, Hayo Boerema en Neil Wallace (voorzitter). De winnaar van de improvisatiewedstrijd in Dordt krijgt automatisch toegang tot het concours in Haarlem.

Zeven deelnemers improvisatieconcours Haarlem bekend

In september 2010 werd er voor het eerst in Dordrecht een Bachfestival georganiseerd.

Bach aan de Merwede

Meer informatie: www.bachfestivaldordrecht.nl