Ard Jan Koster (21) wint orgelconcours Ars Musica

Ard Jan Koster (21) uit Rijssen heeft zaterdagmiddag 10 juni het eerste Ars Musica-orgelconcours op zijn naam geschreven.

Tweede werd Adrie van Manen (42) uit Rhenen. Op de derde plaats eindigde Matthijs Visscher (33) uit Barneveld. Het orgelconcours werd gehouden in de Grote of Sint-Maartenskerk in Zaltbommel.

De jury van het eerste orgelconcours van de stichting Ars Musica, waaraan tien amateurorganisten (één vrouw, negen mannen) meededen, werd gevormd door de organisten Sietze de Vries (voorzitter), Gerben Budding en Rien Donkersloot.

Ard Jan Koster, leerling van Dick Sanderman en organist van de hersteld hervormde gemeente Rehobôth in Rijssen, overtuigde de jury met zijn vertolking van Bert Matters partita over Gezang 148 (”Wees wellekom Immanuel”) en Nicolas Bruhns’ Praeludium in e.

Adrie van Manen, leerling van Gerben Mourik en Bert Wisgerhof, speelde van C. Ph. E. Bach de Fantasia en fuga in c, van Arie J. Keijzer een bewerking van Psalm 4 en van Adriaan C. Schuurman drie variaties op ”Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen” (gezang 114 uit het Liedboek voor de kerken).

Matthijs Visscher, leerling van onder anderen Jan Raas en Herman van Vliet en organist in de PKN-gemeenten van Scherpenzeel en Garderen, vertolkte de Preludium en Fuga in g van J. Brahms en de zeven partita’s over het koraal ”Wer nur den lieben Gott lässt walten”.

Prijswinnaar Koster mag vanavond tijdens het psalmenconcert van Ars Musica in Zaltbommel spelen en krijgt de mogelijkheid om bij een van de juryleden een les nemen. Alle drie de winnaars ontvangen tevens een geldprijs.

Gezien het succes van de dag overweegt Ars Musica om een traditie te maken van het orgelconcours, aldus Marieta van Ginkel van de stichting.