Andrei Makarov (15) wint finale Steinway Pianoconcours

In de finale van het Steinway Pianoconcours 2018 zijn zaterdag in Amsterdam drie jonge winnaars aangewezen.

In leeftijdscategorie A (tot en met 10 jaar) ging de eerste prijs naar Julia Nefedov (10) uit Eindhoven. Dimitri Zweers (11) uit Landsmeer kwam in categorie B (tot en met 13 jaar) als beste naar voren. Winnaar in categorie C (tot en met 16 jaar) werd Andrei Makarov (15) uit Groningen. De publieksprijs ging naar Jure Jurakic (11) uit Gouda.

Andrei Makarov vertegenwoordigt als winnaar van de oudste categorie in september ons land tijdens het Internationaal Steinway Festival in Hamburg. Hoogtepunt van dat festival is een optreden in de grote zaal van de prestigieuze Laeiszhalle, waar hij gaat spelen voor 2000 man publiek.

In de nationale finale in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam streden zaterdag 14 april negen jonge pianisten in drie categorieën om de eerste plaats. Hun spel werd beoordeeld door een vakjury bestaande uit voorzitter Jan Wijn, Marlies van Gent, Frank Peters en Marjès Benoist.

Meer informatie: www.steinwaypianoconcours.nl