Ademaorgel St. Bonifatiuskerk Leeuwarden in restauratie

Na vele jaren van fondsenwerving start op 8 januari de restauratie van het Ademaorgel van de St. Bonifatiuskerk in Leeuwarden.

Dat is onlangs bekendgemaakt door Titus Hoogslag, voorzitter van de orgelcommissie St. Bonifatiuskerk. Het hoofdorgel van deze kerk, een gemeentelijk monument, werd in 1899 vervaardigd door de Leeuwarder firma C. B. Adema en Zonen. Na de restauratie zal het orgel over 39 registers beschikken; nu zijn er dat nog 30. De elektropneumatische bediening wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke mechanische aansturing.

Met de restauratie is een bedrag gemoeid van circa 300.000 euro. Dit bedrag is door parochie, fondsen en particulieren bijeengebracht en door bijdragen van gemeente en provincie. De oplevering door orgelbouwer Adema’s Kerkorgelbouw uit Hillegom is voorzien in december 2018. Het instrument zal dan weer worden gebruikt voor kerkdiensten en concerten.

Het orgel behoort tot de rooms-katholieke St. Vitusparochie, die op 1 januari van start ging.