Zwart pootje stabiliseert wiebelende tafel

De zon hoeft maar even te schijnen of restauranteigenaren sjouwen hun tafels en stoelen naar buiten, in afwachting van klandizie. Maar niet elk terras is spiegelglad. Het meubilair staat dus nogal eens op z’n poten te wiebelen. De gevolgen laten zich raden.

Een Australisch bedrijf, FLAT, brengt sinds enkele jaren een product op de markt dat precies dit probleem aanpakt: een tafelonderstel met poten die op en neer gaan. „Wiebelende tafels kosten klanten en voor het nauwkeurig afstellen is geen tijd”, zo is de gedachte van het bedrijf. „Je moet een tafel gewoon neer kunnen zetten, je drukt er even op en ziedaar, de tafel is volledig wiebelvrij”, aldus Tony Pike, de oprichter van FLAT en de uitvinder van de tafelonderstellen.

Pike kwam op het idee toen hij samen met een vriend een kopje koffie dronk. „Het tafeltje wiebelde zo erg dat een deel van de warme drank op de broek van m’n vriend kwam.”

In 2012 bracht hij zijn tafelonderstel op de markt. Het product sloeg aan, maar toch liepen niet alle restauranteigenaren met instabiele terrastafels warm voor het product, zo merkte Pike. „Een compleet onderstel is best een investering, en alle tafels op een terras stabiliseren kan dus nogal in de papieren gaan lopen.”

Pike bedacht daarom een product dat eenvoudig op bestaande tafels geschroefd kan worden. Het zwarte pootje is pakweg 4 centimeter in doorsnede en ook ongeveer zo hoog. De schroefdraad waarmee het product aan de tafels wordt geschroefd, is verbonden met een roestvaststalen cilinder die in verticale richting 6 millimeter kan bewegen ten opzichte van het zwarte deel. „Net als bij m’n eerste product kunnen deze pootjes in- en uitschuiven omdat er intern vloeistof wordt verplaatst. Hydraulisch dus.”

Een tafel stabiliseren is volgens de uitvinder eenvoudig. „Je drukt licht op de tafel tot alle poten de grond raken en de tafel recht staat. Daarna vergrendelen de pootjes automatisch. Als je vervolgens met je volle gewicht op één hoek van de tafel gaat zitten, drukken de pootjes niet verder in. Zo sterk is de vergrendeling.”

Zodra een pootje van de grond komt, ontgrendelt het product zich en kan het opnieuw worden ingesteld. De automatische vergrendeling is het geheim van de smid, geeft Pike toe. „Het is uniek. We hebben in dit systeem jaren van onderzoek en ontwikkeling gestoken en het vervolgens vastgelegd in diverse octrooien.”

Een setje van vier FLAT-pootjes gaat omgerekend voor een kleine 20 euro over de toonbank. Behalve onder tafels kan het zwarte pootje ook onder andere producten gedraaid worden, aldus de uitvinder. „Denk aan het stabiliseren van een wasmachine of een trap. En je zou een vergrote versie van het systeem ook onder een helikopter kunnen monteren, zodat die na de landing altijd stabiel staat.”