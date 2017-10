Zien en gezien worden van levensbelang in het verkeer

Op een donkere decembermorgen om 7 uur loopt een ouder echtpaar naar de bushalte, net buiten het dorp. De weg is onverlicht en smal, en een voetpad of fietspad ontbreekt.

Een auto komt hen tegemoet rijden. Op hetzelfde moment nadert van achteren ook een auto. In een paar seconden speelt zich een drama af. De man wordt van achter aangereden en overlijdt enkele uren later aan zijn verwondingen.

Donkere kleding

Uit het onderzoek bleek dat het echtpaar donkere kleding droeg. Ook kon de bestuurder die de man had aangereden beide voetgangers waarschijnlijk moeilijker zien doordat de verlichting van de tegenligger hem het zicht belemmerde.

De les is duidelijk: fietsers, scholieren, mensen die de hond uitlaten, wandelaars, vooral in het buitengebied: zorg dat je onder alle omstandigheden goed opvalt. Tijdig zien en gezien worden is van levensbelang in het verkeer.

Reflecterend hesje

Wie opvalt, wordt eerder gezien. Dat geldt overdag, maar vooral in het donker, bij schemer, mist en bij regenachtig weer. Fietsers en voetgangers doen er verstandig aan opvallende, liefst fluorescerende kleding te dragen. Een reflecterende hesje kost weinig, maar de drager moet het wel dichtdoen want een wapperend hesje is duidelijk minder zichtbaar.

Het zicht van een automobilist kan ook sterk worden verminderd door een laagstaande zon, beslagen of bevroren autoruiten of oogafwijkingen zoals nachtblindheid. Bij een ongeval is dat geen excuus. Wie om wat voor reden dan ook onvoldoende zicht heeft, moet desnoods stoppen met rijden.

Dimlicht

Soms vallen weggebruikers helemaal weg achter een verkeersbord, een buitenspiegel of een raamstijl van een auto. Motorrijders, brom- en snorfietsers kunnen hun zichtbaarheid aanzienlijk verhogen wanneer ze niet alleen opvallende kleding dragen, maar ook overdag met dimlicht aan rijden.

Nieuwe techniek, zoals opvallende dagrijverlichting, ontslaat de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf ook zichtbaar te zijn. Dagrijverlichting schakelt zich automatisch aan bij het starten, maar is niet altijd voldoende bij regen, mist, schemer, in het donker of in een tunnel. Toch rijden auto’s ook dan geregeld met alleen hun dagrijverlichting aan. Omdat de dashboardverlichting oplicht, meent de bestuurder dat zijn dimlichten ook wel zullen branden, maar hij beseft niet dat de achterlichten in combinatie met dagrijverlichting níét branden. Dat kan tot levensgevaarlijke situatie leiden.

Schemertijd

Steeds meer auto’s zijn voorzien van automatisch inschakelend dimlicht. Het is per auto echter heel verschillend wanneer het dimlicht ingeschakeld wordt. Het komt met name bij slecht zicht overdag en in de schemertijd voor dat de verlichting pas veel te laat automatisch aanfloept. Bij schemer, mist of regenval kan de bestuurder de schakelaar het beste gewoon zelf een klikje verder draaien, zodat hij zeker weet dat het dimlicht brandt.