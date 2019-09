Wifi, al dertig jaar de standaard voor draadloos internet

Het tijdperk dat er geen draadloos internet was, is nog niet zo heel lang voorbij – jongeren moeten maar eens aan hun ouders vragen wat ze in hun vrije tijd deden toen het nog niet bestond.

De basis voor een gestandaardiseerd label voor draadloos internet komt in 1990 op de markt als WaveLan. Het is een bedenksel van de Nederlanders Cees Links en Vic Hayes. Ze zijn werkzaam voor het Amerikaanse telecomconcern AT&T in Nieuwegein.

Links’ vrouw bedenkt de term ”wifi”. Ze leidt die af van hifi –”high fidelity”, hoge betrouwbaarheid– bekend van stereosystemen in huis. De term ”wireless fidelity” is later bedacht door AT&T om het gestandaardiseerde draadloze product aan de man te brengen.

Techreus

Vic Hayes zit ook niet stil. Hij bedenkt een wereldwijde standaard voor wifi, die de codenaam IEEE 802.11 krijgt. Iedere computerfabrikant weet daardoor aan welke eisen wifi wereldwijd moet voldoen. Cees Links weet techreus Apple te interesseren. Dat wekt vertrouwen, zodat fabrikanten wifi vanaf 2000 massaal toepassen in netwerkapparatuur, computers, laptops, draadloze agenda- en alarmsystemen en later ook in tablets en smartphones.

Wifi kent twee vormen. In de zogeheten ad-hocmodus communiceert een modem of router met een gebruiker via de 802.11-standaard. De maximale afstand tussen deze zender en ontvanger is beperkt, meestal niet meer dan 30 meter. In de zogeheten infrastructuurmodus is een aantal basisstations of accesspoints onderling verbonden in een netwerk. Mobiele computerapparatuur kan daardoor ”roamen”, van het ene accesspoint naar het andere overschakelen zonder de verbinding met het netwerk te verliezen.

Storingsarm

De wifistandaard IEEE 802.11 is door de jaren heen steeds verder ontwikkeld. Zo kwamen er updates om wifi geschikt te maken voor andere, storingsarmere golflengten, meerdere antennes, en roamen door automatisch contact te leggen met basisstations van eenzelfde netwerk.

De Wi-Fi Alliance presenteerde vorige week de zesde versie van wifi, IEEE 802.11ax. De nieuwe wifigeneratie is sneller en betrouwbaarder dan haar voorgangers. Dat is welkom nieuws voor gebruikers die veel tijd doorbrengen achter een mobiel beeldscherm. Momenteel zijn de Samsung Galaxy Note 10, de Apple iPhone 11 en de Google Pixel 4 voorbereid voor de nieuwe wifistandaard. Het einde is nog niet in zicht: de zevende generatie wifi staat voor 2024 op stapel.

Over de gezondheidseffecten van hoogfrequente elektromagnetische velden van wifi is veel onduidelijk. Onderzoeken spreken elkaar tegen. Het IARC en de WHO plaatsten het in 2011 in categorie 2B: ”mogelijk kankerverwekkend”. Uit een grootschalig onderzoek van de Britse HPA in 2014 blijkt dat de stralingsbelasting door wifi lager is dan die van een FM-radiofrequentie.