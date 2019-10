Weekend van de Wetenschap: vechten met robots en turen naar Mars

Tal van universiteiten, musea, bibliotheken en bedrijven openen hun deuren tijdens het Weekend van de Wetenschap. Zaterdag kunnen bezoekers op zo’n 250 adressen meedoen aan workshops, rondleidingen en legio andere activiteiten.

Versla de robot

Wie is er sneller: mens of robot? Bij Larsen & Buhl in Zeewolde kunnen bezoekers het opnemen tegen een robot. „Het gaat erom wie er het snelste het ringetje door een zenuwspiraal haalt, zonder de spiraal aan te raken. De lat ligt hoog, want de robot doet het al in 2,5 seconden”, vertelt Sebastiaan Bouwers, manager van het bedrijf.

Bezoekers leren wat een robot allemaal kan. „Robots zijn niet alleen razendsnel, maar ook uiterst nauwkeurig door hun grote rekenkracht”, weet Bouwers. „Larsen & Buhl gebruikt ze om precisie-onderdelen te produceren.”

Bouwers: „Wij doen mee aan het Weekend van de Wetenschap omdat we jongeren enthousiast willen maken voor techniek. Als dat lukt, is onze bijdrage geslaagd.”

Adres: Ambachtsweg 36 3899 AR Zeewolde

Open: 5 oktober 2019, 10:00 tot 15:00 uur

Kosten: gratis

Aanmelden: niet nodig

Leer meer over Einstein

„We willen jong en oud laten zien hoe fascinerend wetenschap is”, aldus Gera Weterings. Rijksmuseum Boerhaave in Leiden kan niet om het Weekend van de Wetenschap heen. „Het is hét museum van de wetenschap.”

Conservator Ad Maas vertelt over een experiment dat Albert Einstein deed, en wat hij ermee ontdekte; zijn collega Bart Grob over een heuse gorillajacht. Er zijn verder workshops; bezoekers kunnen bijvoorbeeld hun eigen skelet in elkaar sleutelen. Tijdens een rondleiding bestuderen ze skeletten en meten ze de leeftijd van een potvis. „En als echte wetenschappers doen ze ook zelf experimenten.”

Weterings: „Wat ons betreft is het weekend geslaagd als de bezoekers naar huis gaan met iets wat ze nog niet wisten toen ze hier binnenstapten.”

Adres: Lange St. Agnietenstraat 10 2312 WC Leiden

Opening: 5 oktober 2019, 14:00 tot 16:45 uur

Kosten: gewone entreekosten

Aanmelden: niet nodig

Duik in de ketchup

Wat komt er allemaal bij kijken voordat een fles tomatenketchup in het winkelschap komt te staan? „Daarin willen wij het publiek graag meer inzicht geven”, licht Dick van Olderen, manager van Kraft Heinz, toe.

Bezoekers kunnen in twee rondes meekijken in de keuken van Kraft Heinz in Nijmegen. „We nemen onze bezoekers mee op een reis ”from field to fork”. We vertellen hoe zintuigen een belangrijke rol spelen in de productontwikkeling. En wat voor invloed bepaalde ingrediënten hebben op smaak en houdbaarheid”, vervolgt Van Wijk. „We zouden het fantastisch vinden om nieuwe collega’s in de dop te ontmoeten. We hopen onze jonge bezoekers te inspireren tot een carrière in de levensmiddelenindustrie.”

Adres: Nieuwe Dukenburgseweg 19 6534 AD Nijmegen

Openingstijden: 5 oktober

Ronde 1: 11:00 tot 12:30 uur

Ronde 2: 13:00 tot 14:30 uur

Kosten: gratis

Aanmelden: via marion.wingender@kraftheinz.com

Blik op oneindig

„We willen met ons vrijdag- en zaterdagavondprogramma de interesse voor wetenschap en techniek wekken, onder alle leeftijden”, laat bestuurslid Ted Pennings van Sterrenwacht Rijswijk weten. „We hopen enkele tientallen bezoekers te kunnen verwelkomen.”

Wie dus altijd al eens door een echte telescoop naar Mars of Venus had willen kijken, kan tijdens het Weekend van de Wetenschap zijn hart ophalen bij Sterrenwacht Rijswijk op het dakterras van de Jupiterflat.

Bij bewolkt weer gaat het feest niet door. Dan biedt de sterrenwacht alternatieve programma’s aan, zoals een presentatie over het zonnestelsel of uitleg over de werking van een astronomische telescoop.

Adres: Petronella Voûtestraat 389-A 2286VB Rijswijk (ZH)

Openingstijden:

4 en 5 oktober 2019: 20:00 tot 22:00 uur

Kosten: €4,00 (contant)

Aanmelden: niet nodig

Hondenbaan bij douane

Wie drie Rolex-horloges krijgt aangeboden voor maar 25 euro en een paar Nikes voor bijna niks, moet zich even achter zijn oren krabben. Toch komen er steeds meer nepproducten naar Nederland toe. Net als opgezette bedreigde diersoorten.

Tijdens het Weekend van de Wetenschap maken bezoekers van het Belasting & Douane Museum kennis met een aantal bijzondere speurneuzen. Speciaal opgeleide honden laten zien hoe ze drugs, tabak en vals geld of opgezette dieren opsporen.

In het KIDSlab kunnen kinderen spannende proefjes doen. En van alles leren over namaak. Tot slot kunnen ze zich als kapitein achter het roer van een snelle douaneboot op de foto laten zetten.

Adres: Parklaan 14-16 3016 BB Rotterdam

Openingstijden: 5 oktober 2019: 14:00 tot 16:00 uur

Kosten: gewone entreekosten

Aanmelden: niet nodig

