Veilig met de auto door winterweer

Automobilisten doen er verstandig aan zich tijdig voor te bereiden op winterse buien. Goed zicht is daarbij van levensbelang. Leg een degelijke ruitenkrabber en een handveger in de auto om de auto ijs- en sneeuwvrij te maken. Voor vertrek moeten ook de motorkap en het dak sneeuwvrij worden gemaakt. De sneeuw die tijdens het rijden van je auto waait kan hinderlijk of gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers, of ook je eigen zicht belemmeren als er sneeuw op je voorruit komt.

Rijd nooit weg voordat de ruiten helemaal ook schoon en ontwasemd zijn. Zorg steeds voor het tijdig bijvullen van de ruitensproeiervloeistof van de juiste concentratie. Goed onderhouden deurrubbers voorkomen vastvriezen. Daarom is het goed ze tijdig te behandelen met speciaal daarvoor verkrijgbare middelen die meestal siliconen bevatten. Behandel de sloten met een speciaal smeermiddel om vastvriezen te voorkomen.

De capaciteit van de accu daalt naarmate het kouder wordt. Accu’s kunnen vroegtijdig de geest geven als het vloeistofniveau in de cellen te laag is. De meeste hedendaagse accu’s zijn gesloten, zodat bijvullen niet meer nodig is.

Remweg

Winterbanden zijn beneden de 7 graden Celsius van onschatbare waarde. Door hun rubbersamenstelling en profielvorm geven ze meer grip, waardoor de remweg aantoonbaar korter wordt. Daarnaast voeren ze sneeuw en water beter af dan zomerbanden. Om hun werk goed te kunnen doen dienen ze wel voldoende profiel te hebben – minimaal 4 millimeter. Winterbanden dienen op een 0,2 tot 0,4 bar hogere druk te staan dan zomerbanden.

In het buitenland zijn winterbanden soms verplicht. Als ze er niet om zitten, kan dat een bekeuring opleveren, en bij een ongeval wordt de aansprakelijkheid verhoogd. Winterbanden hebben een symbool van een sneeuwvlokje in een bergkam.

Code rood

Als code oranje of rood wordt afgegeven, bedenk dan of het wel echt nodig is om de weg op te gaan. Rijden bij ijzel is extreem gevaarlijk. Zelfs op winterbanden; ook die hebben dan nauwelijks of geen grip.

Voor rijden tijdens gladheid gelden een paar basistips. De belangrijkste is: houd voldoende afstand. Als je auto uit het spoor loopt of gaat slippen, ga dan niet in paniek remmen, maar laat het gas los en trap de koppeling in. Bij een automaat: kies de N-stand. De kans is groot dat in combinatie met een kleine tegenstuurcorrectie de slip wordt opgeheven.

Tegenwoordig zijn steeds meer auto’s uitgerust met hulpsystemen zoals antiblokkeersysteem (ABS), soms gecombineerd met een systeem dat ervoor zorgt dat de wielen niet door kunnen slippen (ESP).

Nadeel

Een nadeel van geautomatiseerde systemen is echter dat automobilisten blindelings op de techniek vertrouwen en hun grenzen gaan verleggen. Dat is gevaarlijk: ondanks alle ingenieuze en effectieve techniek blijven de eenvoudige natuurwetten gewoon van kracht. Wie zich erdoor laat verrassen, is te laat.