Ruimtetelescoop Kepler voorlopig buiten bedrijf

Kepler slaapt. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de haperende ruimtetelescoop in slaapmodus gezet in een ultieme poging om de laatste ruimtefoto’s in handen te krijgen.

Dat maakte NASA maandag bekend.

De Kepler-ruimtetelescoop loopt op zijn laatste benen. De telescoopspiegel gaat hard achteruit, de brandstofvoorziening hapert en het richtmechanisme faalt. De missieleiding heeft de telescoop helemaal stilgelegd. Mogelijk heeft de sonde op een later moment nog een laatste opleving die het mogelijk maakt om de foto’s van ”campagne 19” naar de aarde te versturen.

De missieleiding heeft gepland om de beelden van de laatste fotosessie op 10 oktober naar te aarde te halen. Het gaat om beelden van meer dan 30.000 sterren en sterrenstelsels in het sterrenbeeld Aquarius. Daarop zijn mogelijk tientallen exoplaneten vastgelegd.

Kepler is voor de astronomen van onschatbare waarde gebleken. Sinds zijn lancering in maart 2009 heeft de ruimtetelescoop zo’n 2600 exoplaneten ontdekt.