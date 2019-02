Ruim duizend wetenschappers nemen afstand van Darwin

Meer dan duizend gepromoveerde wetenschappers wereldwijd hebben publiekelijk afstand genomen van Darwins evolutietheorie. Ze hebben hun handtekening gezet onder de verklaring ”A Scientific Descent from Darwinism” op de website dissentfromdarwin.org.

De verklaring is een initiatief uit 2001 van de Amerikaanse intelligentdesignorganisatie Discovery Institute, als reactie op de wijdverbreide claim dat geen enkele echte wetenschapper twijfelt aan het neodarwinisme. Sindsdien groeide het aantal ondertekenaars gestaag, tot duizend deze week.

De verklaring stelt onder meer: „We zijn sceptisch over de claims ten aanzien van de random mutaties om bij te dragen aan de complexiteit van het leven. Zorgvuldige bestudering van de feiten omtrent Darwins theorie moet worden aangemoedigd.”

„Omdat geen enkele wetenschapper kan laten zien hoe Darwins evolutiemechanisme complex leven kan voortbrengen, zou eigenlijk elke echte wetenschapper sceptisch moeten zijn”, vindt bioloog Douglas Axe, directeur van Biologic Institute. „Het feit dat de meesten dit niet zullen toegeven, toont het ongezonde effect van groepsdruk op het wetenschappelijke discours”, laat hij weten op de website evolutionnews.org.

De lijst telt inmiddels vijftien wetenschappers die zijn aangesloten bij de Nationale Akademies van Wetenschappen in Rusland, Tsjechië, Brazilië en de VS. Tal van ondertekenaars zijn hoogleraar of onderzoeker aan vooraanstaande universiteiten of onderzoeksinstituten, zoals de University of Cambridge, Natural History Museum in Londen, Moscow State University, Hong Kong University, Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika, Institut de Paléontologie Humaine in Frankrijk, Ben-Gurion University in Israël, en de gerenommeerde Amerikaanse instellingen MIT, Smithsonian, Yale en Princeton. De lijst telt ook een enkele Nederlandse (honorair) hoogleraar en een gepromoveerde epidemioloog.

„Als biochemicus werd ik sceptisch over het darwinisme toen ik werd geconfronteerd met de extreme ingewikkeldheid van de genetische code en de uiterst intelligente methoden waarmee de cel haar informatie codeert, decodeert en beschermt”, verklaarde dr. Marcos Eberlin, oprichter van het Thomson Mass Spectrometry Laboratory en een lid van de nationale Akademie van Wetenschappen in Brazilië, op de website van Discovery Institute.

Klik hier voor de lijst van ondertekenaars