Onderzoekers maken superhout zo sterk als staal

Onderzoekers van de University of Maryland hebben verdicht hout ontwikkeld dat volgens de wetenschappers kan concurreren met diverse metalen. De resultaten van het onderzoek zijn begin februari gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

„Onze nieuwe manier om hout te behandelen maakt het twaalf keer sterker dan natuurlijk hout en tien keer taaier”, aldus Liangbing Hu, leider van het onderzoeksteam en hoofddocent materiaalkunde en engineering aan de universiteit. „Dit kan een concurrent zijn van staal of zelfs titaniumlegeringen, het is even sterk en duurzaam. Het is ook vergelijkbaar met koolstofvezel, maar veel minder duur.”

Volgens Hu kan het nieuwe bouwmateriaal gebruikt worden in auto’s, vliegtuigen en gebouwen.

Het proces van de Amerikaanse onderzoekers om het hout te verdichten bestaat uit twee stappen. In de eerste stap worden de houtstof lignine uit het materiaal verwijderd. Vervolgens wordt het hout zeer krachtig samengeperst bij ongeveer 65 graden Celsius.

De wetenschappers ontdekten ook de reden voor de sterkte van het verdichte hout. De vezels van het superhout zitten zo dicht op elkaar gedrukt dat er zich waterstofbruggen vormen. Waterstofbruggen zijn stevige bindingen tussen moleculen.