Onderzoekers: Gangbare evolutiepatronen gevolg van denkfout

Hoe werkt evolutie eigenlijk? Welke mechanismen bestaan er om de ontwikkeling van de eerste cel tot de veelheid aan huidige levensvormen te verklaren? Over die vragen boog een team wetenschappers zich. Hun conclusie? Er is eigenlijk geen zinnig woord te zeggen over de oorzaak van het ontstaan van de huidige biodiversiteit en het uitsterven van soorten in het verleden. In het tijdschrift Evolution beargumenteren de onderzoekers van de Zweedse Uppsala Universitet en de Britse University of Leeds dat veel ogenschijnlijk sterke evolutiepatronen niet kloppen.

Opmerkelijk

In de diversiteit van het leven op aarde doet zich een aantal opmerkelijke patronen voor. Zo verschenen plotseling de eerste dieren in het geologische tijdvak dat het Cambrium wordt genoemd. Deze ”Cambrische explosie” wordt in de regel gedateerd op 550 miljoen jaar geleden. Veel typen organismen danken volgens evolutiebiologen hun herkomst aan de diversiteit die zich na deze explosie heeft ontwikkeld. Maar in latere geologische tijdvakken neemt de toename in diversiteit af en veranderen de soorten ook nauwelijks meer van vorm. Van veel soorten uit het veronderstelde verre verleden zijn zelfs hedendaagse soortgenoten aanwijsbaar.

Illusie

Hoe dat komt, is de grote vraag. Kunnen organismen in het begin van hun evolutiepad gemakkelijker nieuwe eigenschappen ontwikkelen? Of vullen ecosystemen zich gaandeweg op, waardoor de mogelijkheden om verder te evolueren voortdurend afnemen?

In hun artikel schrijven Graham Budd en Richard Mann dat de huidige evolutiepatronen wellicht een illusie zijn. Biologen en paleontologen gebruiken statistische modellen waarmee ze proberen aan te tonen hoe toeval en uitsterfpatronen aan de basis staan van soortvorming. De uitkomsten van deze modellen zijn echter niet eenduidig; ze bieden geen verklaring waarom de ene soort uitsterft en de andere snellere soortvorming ondergaat. Ze stellen dat er geen specifieke oorzaak bestaat die dat verschil kan verklaren.

Foutief

Budd en Mann signaleren dat er aan de basis van de huidige evolutiemodellen een foutieve statistische benadering ten grondslag ligt, die ze karakteriseren als ”survivorship bias”, oftewel vooringenomenheid ten gunste van de overlevende soorten: uitgestorven soorten worden simpelweg niet meegenomen in de evolutionistische verklaringsmodellen. Ze stellen dat de evolutiepatronen die de statistische modellen opleveren, vervolgens uitlopen op misleidende conclusies. Wat hen betreft worden de traditionele verklaringen van de veranderende diversiteit door de tijd heen, opnieuw tegen het licht gehouden.

Creationistisch model

Hier liggen wellicht kansen voor een creationistisch model van soortvorming en uitsterving. Is de waargenomen evolutie in de geologische kolom mogelijk denkbeeldig? En is er wellicht alleen sprake van soortvorming door adaptatie aan omstandigheden waarbij populaties gaandeweg erfelijke eigenschappen –en daarmee hun flexibiliteit– kwijtraken?