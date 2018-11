Lichtmeting kan diabetes voorspellen

De kans dat een gezonde man of vrouw binnen afzienbare tijd diabetes ontwikkelt, is voortaan binnen tien seconden te bepalen. Met een speciale lichtmeting dwars door de huid, uitgedacht door onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), kunnen ook de daaruit voortkomende klachten als hart- en vaataandoeningen worden voorzien, meldt De Telegraaf. Zelfs het risico op overlijden aan dergelijke chronische ziekten is nu vrij nauwkeurig in te schatten.

De artsen en onderzoekers melden hun bevindingen in het Europese medische vakblad Diabetologia. Zij baseren hun jarenlange onderzoek op lichtmetingen bij ruim 72.880 deelnemers.

Met het laten weerkaatsen van licht door de huid (autofluorescentie) kunnen de gevolgen van ‘versuikering’ in het bloed en de cellen bij type 2-diabetes in kaart worden gebracht. ,,Ook bij mensen die gezond lijken is autofluorescentie door de zogeheten AGE-reader een belangrijke voorspeller van toekomstige ziekte en overlijden”, zegt Bruce Wolffenbuttel, hoogleraar endocrinologie in het UMCG in de krant.