„Jongeren kweken bochel achter beeldscherm”

Er komt een generatie aan met enorm zwakke ruggen. Artsen slaan alarm na een onderzoek onder scholieren. „Steeds meer jongeren kweken letterlijk een bochel.”

Dat melden orthopedisch chirurgen Piet van Loon en Ruud van Erve vrijdag in De Stentor na onderzoek onder bijna 250 scholieren in Deventer. Beide artsen werken aan een wetenschappelijke publicatie over de gevolgen van verkeerde houdingen van jongeren en noemen de resultaten zorgwekkend. Jongeren zitten vaak zo kromgebogen boven hun smartphones, tablets en computers, dat hun ruggen krom groeien en hun spieren verslappen.

Het lijkt ontspannen, zo onderuitgezakt, maar volgens Van Loon en Van Erve kweken steeds meer jongeren op die manier letterlijk een bochel. Ze vernielen hun rug door verkeerd te zitten en te weinig te bewegen. Het Deventer onderzoek bevestigt dit volgens de artsen: meer dan de helft van de onderzochte scholieren blijkt last te hebben van spierverkortingen.

Onderdeel van het onderzoek was een zogeheten buktest. Hierbij moeten kinderen met gestrekte benen voorover hangen en de grond proberen te raken. Waar 70 jaar geleden nog bijna alle jongeren hiervoor slaagden, lukte het meer dan de helft van de scholieren niet de oefening uit te voeren. Van Loon: „Daaruit blijkt dat het niet goed gaat met de lichamelijke ontwikkeling van kinderen.”

De artsen werden geconfronteerd met kromme ruggen zoals ze die voorheen zelden tot nooit zagen. Ze duiden die aan als ”gameboyruggen”. „Dit worden de zwakke ouderen van later”, zegt Van Loon. De artsen pleiten voor meer preventie en het stimuleren van een goede lichaamshouding.