Israëlisch luchtfilter doodt coronavirus

Een desinfecterend luchtfilter van de Israëlische firma Aura Air blijkt effectief tegen ziekteverwekkende virussen. Het haalt in laboratoriumexperimenten zo’n 99 procent van de griepvirussen uit de lucht, meldde dagblad Israël Today afgelopen week.

Het filter is ook een maand lang getest in het Israëlische Sheba Medical Center in Tel Aviv. En met succes: het ziekenhuis heeft besloten het filter ook in andere ruimten te plaatsen, zoals laboratoria, medische stafkamers, operatiekamers en kamers van risicopatiënten.

filter

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

„We begonnen de samenwerking met het Sheba Medical Center om luchtverontreinigingen in het ziekenhuis te verminderen, en toen kwam het coronavirus”, legt Roy Friedberg van Aura Air uit op nieuwswebsite Israel21c. „We richten ons nu op het zuiveren en desinfecteren van de lucht van gevaarlijke virussen, waaronder het coronavirus.”