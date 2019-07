Iran dichter bij atoombom dan vaak gedacht

Iran maakte onlangs bekend dat het land de afspraken uit het Atoomakkoord heeft verbroken. Het door ayatollah’s bestuurde land mocht uranium verrijken tot 3,67 procent, maar het verrijkt inmiddels uranium tot 4,5 procent. Iran heeft bovendien gedreigd uranium te gaan verrijken tot 20 procent.

Is Iran op weg een kernmacht te worden? Israël vreest van wel, en de VS vermoeden het ook. Maar de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, stelde de wereld gerust: „We zijn niet van plan om een bom te maken.” Loopt het dan toch niet zo’n vaart?

Wat is uranium verrijken?

Uranium komt in uraniumerts voor als mengsel van voornamelijk een aantal isotopen: uranium-233, uranium-235, uranium-237 en uranium-238. Uranium-238 maakt het grootste deel uit van uraniumerts: zo’n 99,3 procent. Deze isotoop is net als uranium-237 echter niet bruikbaar voor kernreacties.

Het doel van verrijken is om het gehalte uranium-233 en uranium-235 in de nucleaire brandstof zo hoog mogelijk te maken. Uranium dat is verrijkt tot 4,5 procent bevat dus 4,5 procent van de isotopen uranium-233 en uranium-235.

Hoe gaat uranium verrijken in zijn werk?

Van het uranium wordt eerst een fluoridezout gemaakt. Dat wordt verdampt. Vervolgens scheiden krachtige ultracentrifuges het uraniumfluoridegas in de verschillende isotopen.

Hoe gevaarlijk is het dat Iran uranium verrijkt tot 4,5 procent?

Iran is daarmee nog ver uit de buurt van het maken van een atoombom. Daarvoor is minimaal zo’n 55 kilogram zogeheten weapons grade-uranium nodig dat is verrijkt tot zo’n 90 procent. Daarvoor zijn zeer geavanceerde centrifuges nodig; en die heeft Iran niet. Maar 4,5 procent verrijkt uranium is wel geschikt voor de Bushehr kerncentrale die sinds 2011 draait.

Hoe steekt de Bushehrcentrale in elkaar?

In Bushehr draait een zogeheten lichtwaterreactor die met behulp van de Russen is gebouwd. Deze reactor heeft uranium nodig dat is verrijkt tot minstens 3 procent. In de reactor wordt ook uranium-238 via een kernreactie omgezet in plutonium-239. Een klein deel van dit plutonium-239 wordt in de reactor verbruikt.

Is plutonium ook bruikbaar voor een atoombom?

Plutonium-239 is uitstekend bruikbaar voor kernwapens. Zuiver plutonium-239 kan vrij eenvoudig uit het kernafval worden gehaald, door dat op te lossen in salpeterzuur. Weapons grade-plutonium heeft een plutonium-239-gehalte van minstens 93 procent. Voor een kernwapen is 11 kilogram plutonium-239 nodig.

Hoeveel plutonium kan Iran maken?

Het kernafval van de Bushehrcentrale wordt volgens de afspraken afgevoerd naar Rusland. Iran heeft echter niet alleen een lichtwaterreactor in Bushehr staan, maar ook enkele zwaarwaterreactoren bij de steden Arak en Ahvaz. Zwaarwaterreactoren zijn bij uitstek geschikt om weapons grade-plutonium-239 te produceren.

Er bestaan gerede twijfels over de status van beide centrales. Zo zou de Arakcentrale slechts medische isotopen produceren. Iran maakte in 2016 bekend dat het reactorvat zou zijn volgestort met beton. Maar er bestaan ook berichten dat de Iraanse president Ahmadinejad de centrale in 2013 heeft bezocht voorafgaand aan de opening ervan.

Het Institute for Science and International Security meldde in 2013 dat de 20 megawattcentrale van Arak plutonium-239 kan maken dat geschikt is voor kernwapens. Volgens analisten van de Noorse universiteit van Akershus gaat het om 8 tot 10 kilogram plutonium per jaar. En dat is genoeg voor een of meer kernwapens, aldus de internationale atoomwaakhond IAEA.

Naar verluid is de Darkhovincentrale bij Ahvaz nog steeds in aanbouw. Deze zou een vermogen van 336 megawatt krijgen, bijna 20 keer hoger dan de Arak-centrale. Als deze centrale in gebruik is genomen, kan Iran de plutoniumproductie flink opschroeven.

Hoe groot is de kans dat Iran binnen een half jaar een atoombom heeft?

Hoewel Iran heeft gedreigd in zogeheten IR-4-centrifuges uranium te gaan verrijken tot 20 procent, is het volgens analisten niet waarschijnlijk dat Iran binnenkort uranium kan verrijken tot 90 procent. Volgens hen is een Iraanse atoombom daarom voorlopig nog niet aan de orde.

Maar het risico dat Iran kans ziet binnen afzienbare tijd een kernkop met plutonium-239 te maken, is wel levensgroot aanwezig. Hoever het land daarmee is, onttrekt zich grotendeels aan het oog van de internationale gemeenschap. Dat de VS en Israël zich zorgen maken, is dus goed te begrijpen. En dat de nieuwste Soumarkruisraket –met kernkop– doelen kan treffen op een afstand van 2500 kilometer, is evenmin geruststellend.