Groente uit Groenland steeds gewoner

Groenland wordt steeds groener. Letterlijk. De wereldwijde opwarming zou een kans kunnen zijn voor de landbouw in Zuid-Groenland. Maar door warmere, langere, droge zomers, afgewisseld met korte, koude, natte zomers en hevige stormen, mislukken oogsten steeds vaker.

„Tien jaar geleden hadden we nog baat bij de klimaatverandering. Nu keren de weersomstandigheden zich juist tegen de boeren”, sombert boer en landbouwkundig adviseur Aqalooraq Frederiksen. „De verwachting is dat het klimaat nog meer zal veranderen. Dat het nog grilliger wordt.”

De landbouwkundig adviseur vermoedt dat lange, droge zomers met extreme droogte in de nabije toekomst nog vaker zullen voorkomen. „Vanaf 2007 zijn de meeste zomers in Zuid-Groenland erg droog, afgewisseld door een enkele natte en koele zomer. Het is of zeer zonnig, warm en droog, of het is bewolkt regenachtig en koel. Er lijkt geen middenweg mogelijk.”

Vikingkolonie

Het klimaat aan het Eriksfjord in Zuid-Groenland is de afgelopen eeuwen aan schommelingen onderhevig geweest. Toen de viking Erik de Rode hier in 982 voet aan wal zette, was dat midden in het middeleeuwse klimaatoptimum. Dat duurde van pakweg 950 tot 1350.

Door het tijdelijk warme klimaat zag het land er groener uit dan nu. Viking Erik gaf land de toepasselijke naam Groenland en stichtte er een kolonie. Hij wist toen niet dat 85 procent schuil ging onder een dikke ijskap.

Door het verrassend milde klimaat was er in de groene heuvels van de smalle ijsvrije kuststrook op bescheiden schaal akkerbouw mogelijk, waardoor de vikingskolonie lange tijd wist te overleven.

Het gerucht gaat dat de Noormannen verdwenen vanwege het plotseling veranderende klimaat met lange ijzige winters als gevolg. De kleine ijstijd, die tot 1850 zou duren, brak aan.

Pas in de vorige eeuw werd het langzaamaan weer warmer. Er konden vanaf ongeveer 1950 in de zomermaanden weer mondjesmaat groenten worden geteeld door de Inuitbevolking.