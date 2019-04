Gevechtsvliegtuig begeleidt zes drones tijdens de aanval

Boeing zet een nieuwe stap in digitale oorlogvoering. Een nieuwe generatie gevechtsdrones treedt straks samen op met bemande jachttoestellen. Vliegend in formatie. Met z’n vieren of zessen tegelijk. Om voor een piloot de kastanjes uit het vuur te halen.

Bits en bytes veroveren steeds verder het slagveld. Strijdende partijen vechten gewapende conflicten naar verwachting minder vaak uit met staal op staal, met tanks tegenover tanks. Oorlogvoering vindt straks vooral ook elektronisch plaats, op grote afstand.

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing werkt samen met de Royal Australian Air Force aan de ontwikkeling van een stealthy gevechtsdrone. Deze Loyal Wingman –dankzij een uitgekiende vormgeving vrijwel onzichtbaar voor vijandelijke radar– opereert zelfstandig óf in formatie met bemande jachttoestellen.

Het zogeheten Airpower Teaming System rolt bij Boeing Defence Australia van de tekentafel. „Het is de grootste ontwikkeling van onbemande gevechtsvliegtuigen buiten de Verenigde Staten”, stelt Greg Hyslop, hoofd Technologie. „Een grote dag voor Boeing en een grote dag voor Australië”, verklaarde een ronkende Hyslop eind februari tijdens de presentatie op de Australia International Airshow.

Vliegbereik

De gevechtsdrone –lengte 11,7 meter– krijgt een vliegbereik van pakweg 3700 kilometer. Het toestel, met de prestaties van een echt jachtvliegtuig, beschikt over een straalmotor, zo veel mogelijk weggewerkt in de romp om tracering via infrarooddetectie te vermijden. Een prototype moet volgens planning in 2020 z’n eerste vlucht maken.

De gevechtsdrone kan zelfstandig opereren, maar ook in combinatie met bijvoorbeeld een F/A-18 Super Hornet of een F-35. Aansturing vindt plaats vanuit de cockpit van zo’n jachtvliegtuig of vanuit een grondstation op een luchtmachtbasis. Eventueel vanaf de andere kant van de wereld.

De ontwikkeling van het nieuwe semi-autonome concept, gebruikmakend van kunstmatige intelligentie en augmented reality, staat nog in de kinderschoenen. Boeing bouwt in principe drie prototypes. Voldoende om een toekomstige operationele inzet met vier tot zes drones te simuleren.

De gevechtsdrone moet een belangrijke taak krijgen bij verkenningsvluchten, het verzamelen van inlichtingen en elektronische oorlogvoering. Gewapende inzet is echter ook niet uitgesloten. De Loyal Wingman kan bemande, bewapende gevechtsvliegtuigen of onbewapende radarvliegtuigen escorteren.

Bovendien zou de militaire drone, dankzij een laadruim in de romp, in staat moeten zijn bombardementen op vijandelijke doelen uit te voeren. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de wensen van de toekomstige gebruikers. Uiteraard tegen betaling.

Zwerm

De voordelen van het Boeing Airpower Teaming System zijn groot. De luchtmacht kan de gevechtsdrone voor een bemande jachtkist uit sturen om bijvoorbeeld vijandelijke radarsystemen én luchtafweerinstallaties te detecteren en eventueel uit te schakelen.

Met een zwerm gevechtsdrones kan een bemand gevechtsvliegtuig vijandelijke jachtvliegtuigen op afstand houden of uit de lucht schieten. Een luchtmacht kan daarbij kostbare vliegers én peperdure gevechtsvliegtuigen in de luwte houden. De Loyal Wingman knapt het vuile werk op.

Boeing verspreidt stoere animaties van het nieuwe concept. Een F/A-18 Super Hornet, vliegend in formatie met vijf gevechtsdrones. De keus voor de Super Hornet, uit eigen stal, is niet verwonderlijk. Het verspreiden van beeldmateriaal van de F-35 van concurrent Lockheed Martin zou verbazing wekken.

Toch past de Loyal Wingman beter in het plaatje met de F-35, een gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. Dankzij gevoelige sensoren en softwaresystemen én z’n stealtheigenschappen om nagenoeg onzichtbaar te vliegen, is de F-35 klaar voor het digitale strijdperk.

Hete adem

Australië steekt 28,67 miljoen dollar (ruim 25 miljoen euro) in de ontwikkeling van de gevechtsdrone, stelt de Australische minister van Defensie Christopher Pyne over Loyal Wingman – Advanced Development Programme, zoals het in Australië officieel heet.

De belangstelling vanuit Australië is niet verwonderlijk. Canberra voelt de hete adem van China in z’n nek. Peking ontwikkelt in hoog tempo zijn strijdkrachten om z’n invloedssferen in Azië uit te breiden. Met geavanceerde wapensystemen. Te land, ter zee en in de lucht.

Ook elders ter wereld, in de buurlanden van Rusland om maar eens wat te noemen, bestaat ongetwijfeld belangstelling voor de drone.