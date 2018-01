Fors meer energie uit wind en zon in 2017

De productie van zonne-energie steeg vorig jaar met 40 procent ten opzichte van 2016; windenergie pluste met 30 procent. Dat concludeerde de Sociaal-Economische Raad (SER) eind december op basis van cijfers van de webapplicatie energieopwek.nl.

De productie van zonne-energie bedroeg vorig jaar 2100 gigawattuur (GWh), meer dan genoeg voor een half miljoen huishoudens. In 2016 was dat nog 1500 GWh. Windmolens leverden 10.900 GWh af, in 2016 7.900 GWh. Uit zon, wind en biogas samen werd 16.000 GWh aan stroom opgewekt; in 2016 12.400 GWh.

Op energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd. Deze informatie is op de pc, tablet en mobiel te raadplegen.

Zon en wind waren in 2017 goed voor 10 procent van het jaarlijkse stroomverbruik van ongeveer 120.000 GWh. In het Energieakkoord uit 2013 staat dat in 2020 14 procent van de energie met hernieuwbare bronnen moet worden opgewekt; dat was vorig jaar al 13,3 procent. In 2023 moet dat zijn opgelopen tot 16 procent.

Komende zomer komt minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) met een nieuw Klimaat- en Energieakkoord. De doelstelling hiervan is mogelijk nog ambitieuzer.