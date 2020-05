E-bike opladen via een stoeptegel, het kan

Elektrische fietsen zijn onverminderd populair, maar het opladen van de batterij blijft vooral onderweg bewerkelijk. Een landelijke infrastructuur ontbreekt. Een stoeptegel voor draadloos opladen moet daar verandering in brengen.

Tijdens een verblijf in Californië, waar hij betrokken was bij het uitdenken van een netwerk van laadpunten, kwam Christiaan van Nispen erachter dat er enorm veel e-bikes gedeeld en verhuurd worden, maar dat de aanwezigheid van oplaadpunten daar ver bij achterloopt. Groeit de markt verder, dan moet er een systeem komen om altijd en overal slim te laden, zoveel was de Amsterdamse ondernemer wel duidelijk.

Nu voor het tweede jaar op rij de verkoop van e-bikes die van gewone fietsen overtreft en ook de verhuur ervan een hoge vlucht neemt, wordt het belang van een praktisch netwerk van laadstations ook in Nederland alleen maar groter, meent Van Nispen. In samenwerking met de TU Delft heeft hij een tegel ontworpen die met behulp van inductie de batterij van de fiets draadloos kan opladen.

Fietsen die geschikt zijn voor draadloos laden, moeten daarvoor wel een speciale standaard hebben. Wanneer deze dubbele standaard met zijn twee poten op een laadtegel staat, kan er energieoverdracht plaatsvinden. De tegels krijgen hun energie van het elektriciteitsnet.

Draadloos opladen is al bekend van smartphones en elektrische tandenborstels. Bij inductieladen gaat de stroom niet door een kabeltje, maar wordt via een magnetisch veld getransporteerd. Kort gezegd komt het erop neer dat twee spoelen van metaaldraden elektriciteit uitwisselen via een magnetisch veld. De ene spoel zit in de standaard, de andere in de tegel.

Inductieladen scheelt een hoop gedoe met snoeren, maar nadelen zijn er ook. Tijdens het laden gaat er wat energie verloren en ook de laadduur neemt toe.

De stoeptegel is niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook slim. Voor fietsers is het mogelijk een tocht vooraf te plannen en een laadplaats te boeken en ook ter plekke de afgenomen stroom te betalen.

Samen met Olivier Coops staat Van Nispen aan het roer van de start-up Tiler. Het jonge bedrijf wil nog dit jaar de eerste laadtegels op de markt brengen. Vooral voor verhuurders en in fietsenstallingen bij bedrijven hebben laadtegels meerwaarde. Laadtegels zijn een stuk goedkoper dan de huidige laadpalen en zijn tegelijkertijd minder gevoelig voor vandalisme. Verhuurders kunnen via plaatsbepaling hun vloot in de gaten houden. Na de zomer moeten de eerste tegels een plekje krijgen bij evenementenhal Rotterdam Ahoy.

www.tilercharge.com