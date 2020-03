Coronavirus treft ook kinderen, maar in mindere mate

Kinderen kunnen evenzeer als volwassenen het coronavirus oplopen, alleen ontwikkelen zij minder ernstige klachten. Dat blijkt uit twee recente studies. Kinderen vormen mogelijk wel een groter besmettingsgevaar.

Minder dan 1 procent van de ziekenhuisopnames door een coronabesmetting betreft personen van 19 jaar en jonger. Terwijl zij goed zijn voor 5 procent van het aantal geregistreerde besmettingen. Die bevindingen rollen uit een studie onder ruim 4200 coronapatiënten die sinds 12 februari zijn geregistreerd in de Verenigde Staten. Woensdag brachten de Centers for Disease Control and Prevention deze resultaten naar buiten.

Niemand uit de jongste leeftijdsgroep hoefde op de intensive care te worden opgenomen. Onder de 20- tot 45-jarigen was dat 2 tot 4 procent. Patiënten tussen de 75 en de 84 jaar oud kwamen relatief het vaakst op de ic te liggen.

Uit een ander onderzoek, van Chinese wetenschappers, kwam naar voren dat 90 procent van de besmette personen onder de 18 jaar milde klachten of zelfs helemaal geen klachten ontwikkelt. Zo’n 6 procent kreeg wel ernstige klachten. Ter vergelijking: 18,5 procent van de volwassenen krijgt ernstige klachten, zoals benauwdheid en een longontsteking. Eén kind overleed, een 14-jarige jongen uit Hubei.

Baby’s

Baby’s kregen wel weer vaker ernstige klachten: in 11 procent van de gevallen. Onduidelijk is echter of dat te wijten is aan corona of aan andere virussen waarmee ze waren besmet.

„Kinderen op alle leeftijden blijken gevoelig te zijn voor Covid-19. Ook was er geen duidelijk verschil in vatbaarheid tussen jongens en meisjes”, concluderen de auteurs. „Hoewel de klachten bij kinderen over het algemeen minder hevig zijn dan bij volwassenen, zijn jonge kinderen, met name pasgeborenen, wel vatbaar.”

Klachten ontstaan bij kinderen gemiddeld ook eerder dan bij volwassenen: binnen twee dagen na besmetting. Bij volwassenen is de incubatietijd gemiddeld vijf dagen. Deze studie, deze week gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics, baseerde zich op gegevens van 2143 Chinese kinderen.

„De resultaten bevestigen: het risico van dit virus is voor kinderen veel kleiner dan voor volwassenen”, zegt Louis Bont, kinderarts bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, tegen de NRC. „Er zijn andere en voor kinderen veel ziekmakender virussen dan dit coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt, zoals het RS-virus bij pasgeborenen, of het griepvirus bij kinderen in het algemeen.”

Raadselachtig

Waarom de klachten bij kinderen meestal minder hevig zijn, vindt prof. Shilu Tong, onderzoeksleider van de Chinese studie, raadselachtig. Wel heeft hij een idee waarmee dat te maken kan hebben. „Kinderen hebben in de winter vaker luchtwegaandoeningen, waardoor ze meer antilichamen tegen virussen in hun bloed kunnen hebben dan volwassenen. Daarnaast is het immuunsysteem van kinderen zich nog aan het ontwikkelen, waardoor dat anders kan reageren op ziekteverwekkers.” Wat het verschil volgens hem ook zou kunnen verklaren, is dat de zogenaamde ACE2-receptor op lichaamscellen van kinderen nog moet rijpen en daardoor minder goed hecht aan het coronavirus.

In een begeleidende brief bij het artikel in Pediatrics schrijven Amerikaanse wetenschappers dat kinderen een belangrijke rol kunnen spelen bij virusoverdracht in een gemeenschap. Bij hen blijven de klachten vaak beperkt tot een neusverkoudheid. Het virus kan zich via snot blijven verspreiden zolang het kind verkouden is. Ook kan ontlasting bij niet-zindelijke kinderen een besmettingsbron vormen.